الإثنين 14 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

علاء عصام: التوافق حول النظام الانتخابي للمحليات إحدى ثمار الحوار الوطني

النائب علاء عصام
النائب علاء عصام

قال النائب علاء عصام، مقرر مساعد لجنة المحليات بالحوار الوطني، إن حالة التوافق بين الأحزاب والقوي السياسية على النظام الانتخابي للمحليات بواقع 75% للقائمة المغلقة المطلقة و«الكوتة» المتمثلة في 50% عمال وفلاحين و25% للمرأة و25% للشباب، هي إحدى ثمار الحوار الوطني الذي تم تدشينه في الآونة الأخيرة.

وأضافت عصام في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن هناك توافق كبير أيضًا بأن تكون النسبة الباقية في النظام الانتخابي للمحليات بواقع 25% بالقائمة النسبية أو الفردية، لافتًا إلى أن القائمة النسبية تتضمن وجود مرشحين من فئات متنوعة من كافة التيارات السياسية و الفئات المحددة في الدستور، أما النظام الفردي سيكون من الصعب الالتزام بأن يكون هذا المرشح من العمال أو الفلاحين أو من المرأة أو الشباب، موضحًا أن جميع الأحزاب السياسية شاركت في حالة التوافق حول النظام الانتخابي في ظل الحالة الإيجابية بين جميع القوى السياسية.

وأوضح أن الفترة المقبلة يجب أن تشهد مزيد من العمل لإحداث حالة التوافق بين القوى السياسية في العديد من الملفات بجلسات الحوار الوطني، لافتًا إلى أنه يجب أن يضع كل المشاركين مصلحة الوطن والبلاد نصب أعينهم خلال هذه الفترة الحرجة التي تمر بها البلاد، معربًا عن أمله أن تُجري انتخابات المجالس المحلية عقب الانتهاء من الانتخابات الرئاسية المقبلة.

النائب علاء عصام لجنة المحليات الحوار الوطنى النظام الانتخابي القائمة النسبية

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