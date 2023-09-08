نائب الشبراوية: اعتماد الرئيس السيسى على الشباب أحد أهم إنجازاته

أكد أحمد الشبراوي، نائب عام الطريقة الشبراوية الخلوتية، أن شعار "كمّل رسالتك للآخر" الذي رفعته الطريقة في حملتها لدعم ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي، لانتخابات الرئاسة 2024/2030 جاء من واقع ما شهدته مصر على مدار السنوات العشر الماضية من نجاحات حقيقية في الحفاظ على وحدة الوطن والتصدي لمخططات أطاحت بمستقبل دول إلى جوارنا نرى ما وصلوا إليه من تفكك وتدمير.

وأضاف نائب عام الطريقة الشبراوية الخلوتية، خلال احتفالية الطريقة بمولد العارف بالله جعفر الشبراوي بمحافظة المنوفية، أن نجاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، في أن يعبر بمصر خلال العشر سنوات المنقضية من أزمات عالمية ألقت بظلالها وأثرت على مسار العديد من الدول، وخير دليل أزمة كوفيد- 19 التي روعت دولًا كبرى وشعر مواطنوها بنقص الموارد وهو ما لم يشعر به المواطن المصري بنفس الحجم، وكذلك الحرب الروسية- الأوكرانية التي تسببت في نقص الحبوب على مستوى العالم وأزمة الغاز التي تضرر منها المواطن في دول أوروبية، ولكن بحكمة وحنكة قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، نجح أن تخرج مصر من هذه الأزمات بأقل التأثير.



وأشار الشبراوي، إلى أن اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالشباب وإدماجهم في مؤسسات الدولة يعد من أهم الإنجازات التي تحققت في مصر والتي تأتي في ظل بناء جمهورية جديدة أفسح الرئيس عبدالفتاح السيسي، لشبابها المجال في أن يكونوا مشاركين في بناء مستقبل مصر عن قناعة بأن الشباب المصري وهو يصنع مستقبل وطنه سيكون حريصًا على أن يحافظ على الوطن الذي بذل من أجل بنائه الغالي والنفيس.