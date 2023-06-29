الشبراوية عن حرق المصحف: الإقدام على هذه الأفعال المشينة لا يعبر إلا عن روح الكراهية

أدانت الطريقة الشبراوية الخلوتية، ما قام به أحد المواطنين في دولة السويد من فعل مشين بحرقه المصحف.

وأكدت الطريقة الشبراوية الخلوتية، أن الإقدام على مثل هذه الأفعال المشينة لا يعبر إلا عن روح الكراهية التي وبلا أدنى شك تتناقض مع الفطرة السوية والسليمة.

وأهابت الطريقة الشبراوية الخلوتية، بالحكومة في دولة السويد أن تتخذ من الإجراءات التي تتوافق مع ما يصدر عنها وعن الغرب من شعارات رنانة عن الحرية، فالحرية لا تعني أبدًا الاعتداء على مقدسات الغير وانتهاك حقوق الاعتقاد.

وطالبت الطريقة الشبراوية الخلوتية، كافة مريديها في مصر والعالم الإسلامي والعربي بمقاطعة المنتجات السويدية إلى أن تتخذ حكومة السويد الإجراءات الرادعة حيال ما تمت ممارسته من تطرف وإرهاب.

كما تطالب الطريقة الشبراوية الخلوتية، كافة الطرق الصوفية في دولة السويد باتخاذ موقف حازم وجاد حيال ما حدث من انتهاك للمصحف الشريف، وأن تخاطب حكومة دولة السويد وتحثها على وقف مثل هذه الأفعال الشنعاء وضمان عدم تكرارها بما يكفل الحفاظ على المقدسات التي هي أهم الأدوار المنوط بالطرق الصوفية القيام بها.

وأشادت الطريقة الشبراوية الخلوتية، بموقف الأزهر الشريف في هذا الصدد وتتضامن وتعلن عن تأييدها لكل ما طرحه من مواقف، وتشدد على ما طالبت به دور الإفتاء في كل الدول الإسلامية والعربية.