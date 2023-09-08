في ذكرى وفاتها.. امتيازات حصلت عليها الملكة إليزابيث الثانية

يوافق اليوم الذكرى السنوية الأولى على وفاة ملكة المملكة المتحدة البريطانية الملكة اليزابيث الثانية التي توفيت في 8 سبتمبر من عام 2022، عن عمر ناهز الـ96 عامًا، ليخلفها بعد ذلك في الحكم ابنها الأكبر الأمير تشارلز.

فقدت المملكة المتحدة والعالم أحد أبرز رموزها عندما توفيت الملكة إليزابيث الثانية في 8 سبتمبر 2022 بعد حكم دام 70 عامًا، الملكة إليزابيث الثانية كانت ملكة محبوبة، وحصلت على العديد من الامتيازات والتقديرات.

أقيمت الجنازة الرسمية لصاحبة الجلالة الملكة اليزابيث الثانية في كنيسة وستمنستر يوم 19 سبتمبر 2022 الساعة 11 صباحًا، فقد تم بث الجنازة مباشرة على التلفزيون والراديو وقناة العائلة المالكة على اليوتيوب وتم السماح للناس في جميع أنحاء العالم بالمشاركة في حداد الملكة.

تم نقل التابوت في موكب على عربة مدفع الدولة التابعة للبحرية الملكية من قصر وستمنستر إلى كنيسة وستمنستر لحضور الجنازة الرسمية.

الملكة إليزابيث الثانية كانت ملكة محبوبة ومحترمة في المملكة المتحدة والعالم، فقد حصلت على العديد من الامتيازات والتقديرات التي ميزتها عن باقي الرؤساء والملوك، ففي ذكرى وفاتها الأولى نرصد الامتيازات التي حصلت عليها الملكة إليزابيث الثانية.

امتيازات حصلت عليها الملكة إليزابيث الثانية في ذكرى وفاتها

صورتها على 35 عملة: كانت الملكة إليزابيث الثانية هي أكثر شخصية وضعت صورتها على عملات حول العالم، حيث طبعت صورتها على 35 عملة من دول مختلفة.

الاحتفال بعيد ميلادها مرتين في السنة: كانت الملكة إليزابيث الثانية هي الشخص الوحيد في العالم الذي يحتفل بعيد ميلاده مرتين في السنة، مرة في 21 أبريل، وأخرى في يونيو.

ميراثها من والدتها وزوجها: ورثت الملكة إليزابيث الثانية بعض الأصول من والدتها الملكة الأم، وزوجها الأمير فيليب، بما في ذلك أعمال فنية ومجوهرات وخيول.

طوابع جدها الملك جورج الخامس: امتلكت الملكة إليزابيث الثانية مجموعة طوابع نادرة تخص جدها الملك جورج الخامس، والتي تُقدر بنحو 100 مليون جنيه إسترليني.

صلاحيات خاصة: كان للملكة إليزابيث الثانية بعض الصلاحيات والامتيازات التي لا يمتلكها أحد آخر، مثل امتلاك كل طيور البجع والحيتان والدلافين في المملكة المتحدة، وعدم حاجتها إلى رخصة قيادة أو جواز سفر.