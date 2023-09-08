الجمعة 08 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

علي لطفي يحمي عرين زد لمدة 4 مواسم (فيديو)

علي لطفي
علي لطفي

واصل مسئولو نادي زد، عملية تدعيم جميع مراكز الفريق الأول لكرة القدم، بأحداث العناصر المميزة، استعدادا للموسم الجديد من مسابقة الدوري الممتاز نسخة 2023/2024.

رسميا.. علي لطفي يحمي عرين زد لمدة 4 مواسم 

ونشر نادي زد، فيديو منذ قليل، عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، لأحدث صفقات الفريق، وهو الحارس علي لطفي قادما من النادي الأهلي، مصاحب بتعليق:"حارس أمين وسد منيع..انتهى الانتظار.. على لطفي لاعبا لنادي زد".

ويأتي تعاقد زد مع حارس المارد الأحمر السابق، علي لطفي بعقد يمتد لأربع سنوات. 

https://www.facebook.com/reel/326529269827608

كما نجح مسئولو نادي زد، في الحصول على توقيع الثنائي محمد رضا قادما من حرس الحدود، بعقد يمتد لثلاثة مواسم، ومصطفى العش، لاعب غزل المحلة السابق، بعقد لمدة 4 سنوات.

ويعمل مسئولو زد حاليا، على بناء فريق متجانس يجمع بين الخبرة والشباب، خلال منافسات الموسم الجديد، يستطيع الصمود أمام الكبار بدوري الأضواء والشهرة.

وتأهل نادي زد، لمنافسات الدوري الممتاز، عقب صعوده من دوري القسم الثاني "دوري المحترفين"، بمسماها الحديث الموسم الماضي نسخة 2022/2023.

علي لطفي
علي لطفي
علي لطفي
علي لطفي
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