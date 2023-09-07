صفقات بلا توقف.. زد يعلن ضم لاعبي الحدود وغزل المحلة (صور)

توصل لجنة التعاقدات في نادي زد، تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بأحداث العناصر المميزة، استعدادا للموسم الجديد من مسابقة الدوري الممتاز 2023/2024.

ونجح مسئولو نادي زد، في الحصول على توقيع محمد رضا، لاعب حرس الحدود السابق، وذلك لمدة 3 مواسم.

وحرصت الصفحة الرسمية لنادي زد، على الترحيب باللاعب، حيث نشرت صورة له على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مصاحبة بتعليق:" محمد رضا ينضم لزد قادمًا من حرس الحدود، بعقد يمتد لثلاث سنوات.. مرحبًا بك في زد!

وفي السياق ذاته نجح مسئولو زد، في الحصول على توقيع مصطفى العش أيضا، قادما من غزل المحلة، وذلك لمدة 4 مواسم.

ويعمل مسئولو نادي زد حاليا، على بناء فريق متجانس يجمع بين الخبرة والشباب، يستطيع الصمود بين الكبار في سنة أولى تاريخيا بدوري الأضواء والشهرة، وتحقيق نتائج جيدة أمام الكبار.

وتأهل نادي زد، لمنافسات الدوري الممتاز، عقب صعوده من دوري القسم الثاني "دوري المحترفين"، بمسماها الحديث الموسم الماضي نسخة 2022/2023.

صفقات بالجملة.. حصاد زد خلال الميركاتو الصيفي 2023

وتجدر الإشارة إلى أن نادي زد، نجح في جلب الكثير من الصفقات واللاعبين، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية "2023"، مثل محمد إسماعيل وجرجس مجدي، قادمين من إنبي، والجامبي محمد سوانيه، والتنزاني محسني ماليما، وماجاسا لاعب نادي الجمارك الموريتاني بعقد يمتد لأربع سنوات، وأرناوفي مومبولي لاعب منتخب الكونغو للشباب خمس مواسم، وعبدالله مجدي من بيراميدز لمدة موسم علي سبيل الاعارة، وإسلام عبد الله قلب دفاع حرس الحدود 5 سنوات، وبيتر موتوموسي لاعب وسط الكونغو الديمقراطية ثلاث سنوات قادمًا من فيتا كلوب.

وهناك أيضا سداسي الأهلي، ما بين إعارة وبيع نهائي وهم: مصطفي فوزي وحمدي ياسر وأحمد سيد عبدالنبي، بعقد يمتد خمس سنوات لكلاهما، والمهاجم شادي حسين شراء نهائي لمدة 3 مواسم، والحارس على لطفي بيع نهائي، ومحمد أشرف موسمين علي سبيل الاعارة.

وأحمد عاطف لاعب بيراميدز الذي انضم لمدة موسم علي سبيل الاعارة، ومصطفي زيكو من حرس الحدود، وعمرو حسام قادما من إيسترن كومباني لمدة ثلاث سنوات.

محمد رضا

مصطفى العش

مصطفى العش

مصطفى العش

محمد رضا