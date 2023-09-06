رسميا.. زد يضم الأنجولي ديلسون كاموني ثلاث مواسم (صور)

واصل مسئولو نادي زد، عملية تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بأفضل الصفقات والعناصر المميزة، استعدادا للظهور الأول له تاريخيا بين الكبار بدوري الأضواء والشهرة، نسخة 2023/2024 المقبلة.

مهاجم أسوان أحداث صفقات زد في الميركاتو الصيفي

وأعلن نادي زد، منذ قليل تعاقده رسميا مع المهاجم الأنجولي ديلسون كاموني، لاعب أسوان السابق، بعقد يمتد لثلاث سنوات.

ويعمل مسئولو زد، على بناء فريق يجمع بين الخبرة والشباب، حيث يتمكن من الصمود بالدوري الممتاز الموسم المقبل، وعدم العودة سريعا للقسم الثاني “دوري المحترفين” بمسماها الحديث مجددا.

وتجدر الإشارة إلى أن نادي زد، قد نجح خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية 2023، في إبرام العديد من الصفقات سواء على مستوى اللاعبين المحليين أو المحترفين الأجانب، حيث جاءت على النحو التالي:

محمد إسماعيل وجرجس مجدي، قادمين من إنبي، والجامبي محمد سوانيه، والتنزاني محسني ماليما، وماجاسا لاعب نادي الجمارك الموريتاني بعقد يمتد لأربع سنوات، وأرناوفي مومبولي لاعب منتخب الكونغو للشباب خمس مواسم، وعبدالله مجدي من بيراميدز لمدة موسم علي سبيل الاعارة، وإسلام عبد الله قلب دفاع حرس الحدود 5 سنوات، وبيتر موتوموسي لاعب وسط الكونغو الديمقراطية ثلاث سنوات قادمًا من فيتا كلوب.

سداسي الأهلي.. يزين خريطة تعاقدات زد خلال صيف 2023

كما زين سداسي الأهلي، خريطة تعاقدات زد ، خلال الصيف الجاري 2023، بعد ضم كلا من مصطفي فوزي وحمدي ياسر وأحمد سيد عبدالنبي، بعقد يمتد خمس سنوات لكلاهما، والمهاجم شادي حسين شراء نهائي لمدة 3 مواسم، والحارس على لطفي بيع نهائي أيضا، ومحمد أشرف موسمين علي سبيل الاعارة، وأحمد عاطف لاعب بيراميدز الذي انضم لمدة موسم علي سبيل الاعارة، ومصطفي زيكو من حرس الحدود، وعمرو حسام قادما من إيسترن كومباني لمدة ثلاث سنوات.

ديلسون كاموني