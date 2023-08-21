رسميًا.. زد يضم عمرو حسام قادمًا من إيسترن كومباني

واصل نادي زد تدعيم صفوفه بصفقة جديدة، استعدادا للمشاركة في الدوري الممتاز الموسم المقبل 2023-2024.

وضم نادي زد، عمرو حسام قادما من إيسترن كومباني لمدة 3 سنوات.

يأتي ذلك، ضمن خطة إدارة النادي الصاعد حديثا، الذي يسجل الظهور الأول له تاريخيا بدوري الأضواء والشهرة الموسم المقبل، في تدعيم الفريق الأول بأفضل العناصر واللاعبين المميرين، والعمل على بناء فريق يجمع بين الخبرة والشباب، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد والتواجد بين الكبار.

وضم زد خلال الميركاتو الصيفي الجاري 2023 العديد من الصفقات، مثل محمد إسماعيل قادمًا من إنبي، والجامبي محمد سوانيه، والتنزاني محسني ماليما، وجرجس مجدي من إنبي، وماجاسا لاعب نادي الجمارك الموريتاني بعقد يمتد لأربع سنوات.

وأيضًا أرناوفي مومبولي لاعب منتخب الكونغو للشباب بعقد لمدة خمس سنوات، وعبدالله مجدي من بيراميدز لمدة موسم علي سبيل الاعارة، وإسلام عبد الله قلب دفاع حرس الحدود خمس سنوات، وبيتر موتوموسي لاعب وسط الكونغو الديمقراطية بعقد يمتد لثلاث سنوات قادمًا من فيتا كلوب.

هناك أيضا مصطفي فوزي لمدة 5 سنوات قادما من الأهلي، ومحمد أشرف لاعب الأهلي لموسمين علي سبيل الاعارة، وحمدي ياسر بعقد يمتد خمس سنوات قادما من الاهلي، وأيضا أحمد سيد عبد النبي قادما من الاهلي لمدة خمس سنوات، وأحمد عاطف لاعب بيراميدز الذي انضم لمدة موسم علي سبيل الاعارة، ومصطفي زيكو من حرس الحدود، وشادي حسين لاعبا ثلاثة سنوات قادما من الاهلي، وأخيرا عمرو حسام قادما من إيسترن كومباني لمدة ثلاث سنوات.