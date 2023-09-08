كامل الوزير: رفع كفاءة 60 جرارًا قديمًا لنقل البضائع واستيراد 1350 عربة جديدة

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن سكك حديد مصر ثاني أقدم سكة حديد بعد إنجلترا على مستوى العالم، مما يضيف لها قيمة تاريخية كبيرة.

وأضاف، “الوزير”، خلال حواره ببرنامج “حقائق وأسرار"، مع الإعلامي مصطفى بكري، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد” أنه نتيجة الانفلات الأمني عقب أحداث ثورة 25 يناير كانت القطارات متوقفة لـ6 أشهر، مؤكدًا أن اليوم نشهد استخدام أكثر من مليون راكب يوميًا، بسبب زيادة عدد القاطرات والجرارات المطورة والمستوردة حديثا.

وضع خطة لتطوير الجرارات القديمة وشراء جرارات حديثة

وتابع أن هناك جرارات دخلت الخدمة سنة 1980 و1983 وكفاءتهم الفنية وصلت لـ65%، وتم وضع خطة تطوير، لاستهداف نقل مليون ونصف مواطن و13 مليون طن بضائع العام المقبل 2024، من خلال شراء جرارات وقاطرات حديثة وصيانة القديمة.

وأشار إلى أنه تم رفع كفاءة 60 جرارًا لنقل البضائع من بين الجرارات القديمة، علاوة على استيراد 1350 عربة جديدة بتمويل روسي ومجري.