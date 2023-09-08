محمود الأفندي: الانتخابات التي تجريها روسيا في 4 مقاطعات أوكرانية "قانونية"

قال محمود الأفندي، باحث في الشئون الروسية، إن الانتخابات التي تجريها روسيا في الأربع مقاطعات التي ضمتها من أوكرانيا ليست فيها فقط ولكنه يوجد انتخابات في موسكو، وهي لتعميق السلطات الروسية.

وأضاف خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، مع الإعلامي أحمد أبو اليزيد، أن المادة العاشرة من قانون الأمم المتحدة تنص على أن الشعوب من حقها اختيار حكوماتهم وهذا ما حصل في كوسوفو واعتمدته الولايات المتحدة مما يدل على أن هناك ازدواجية لدى الولايات المتحدة.

هذه الأراضي أصبحت روسية بالاستفتاء

وأكد أن الانتخابات الروسية في هذه المقاطعات قانونية لأن هذه الأراضي أصبحت روسية بالاستفتاء، مشيرًا إلى أن الحركات الأوكرانية كانت قد قامت بحرق 50 شخصًا في وسائل الإعلام لرفضهم الانقلاب على روسيا.