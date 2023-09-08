الجمعة 08 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"العمل" في "بئر العبد".. توعية شباب شمال سيناء بثقافة العمل الحر والمشروعات الصغيرة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

قالت وزارة العمل اليوم الجمعة، أن مديرية عمل محافظة شمال سيناء، نظمت ندوة توعوية للشباب بشأن ثقافة العمل الحر والمشروعات الصغيرة، وكيفية الاستفادة من كل الإمكانيات التي تقدمها الدولة المصرية لمساعدة الشباب على ذلك ،وتأهيلهم لسوق العمل ،وإحتياجاته.

انعقدت الندوة في مركز التدريب المهني ببئر العبد بالمحافظة،حضر فعالياتها مدير مديرية العمل بشمال سيناء محمد سالم عبدالملك ،ومدير الخدمات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات بالمحافظة ،وشباب من الجنسين.

توعية الشباب بثقافة العمل الحر 

وبحسب بيان صحفي يأتي هذا النشاط تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،و"الحملة" التي أطلقها وزير العمل حسن شحاتة للتوعية الشباب بثقافة العمل الحر ،وإقامة المشروعات الصغيرة ،والإعلاء من قيمة العمل ،وتوجيه للمديريات بتنظيم لقاءات مع الشباب والخريجين الجدد ،والعمال في مواقع الإنتاج ،تنسيقا مع شركاء التنمية داخل المحافظات ،للتوعية.

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كما تأتي الندوة في إطار التعاون المستمر بين مديرية العمل وجهاز تنمية المشروعات بشمال سيناء، في نشر فكر العمل الحر، ومساعدة شباب الخريجين في إقامة مشروعات صغيرة ،وتعريفهم بالخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات للشباب،وجرى خلالها عرض نماذج دراسات الجدوى الاسترشادية والمستندات المطلوبة لبدء نشاط مشىروع صغير، وشروط الحصول على تمويل من الجهاز ،والاستفادة بالخدمات التسويقية بالإشتراك في المعارض،وكذلك طرق الحصول  علي التدريبات الحرفية من خلال مراكز التدريب المهني بمديرية العمل بالمحافظة.

وكانت قد أعلنت وزارة العمل  عن تسليم مديرية العمل بمحافظة جنوب سيناء 8 عقود عمل لذوى همم من أبناء المحافظة، واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تعيينهم في إحدى المنشآت السياحية التي تعمل في مدينة شرم الشيخ، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة لدمج تلك الفئة في سوق العمل، من خلال تدريبهم وتشغيلهم والاستفادة من قدراتهم وإمكانياتهم في دفع عجلات الإنتاج والمشاركة في عمليات التنمية.

جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
وزارة العمل مديرية عمل محافظة شمال سيناء ندوة توعوية العمل الحر المشروعات الصغيرة مركز التدريب المهني ببئر العبد

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