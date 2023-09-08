أبرزها المشاركة في يوم "كن مُستعدًا التوظيفي".. نشاط وزارة العمل في 7 أيام

أصدرت وزارة العمل اليوم الجمعة "إنفوجراف " رصدت من خلاله نشاط الوزارة خلال أسبوع، حيث بدأ بافتتاح وزير العمل حسن شحاتة والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يوم السبت الماضي فعاليات يوم "كن مُستعدًا التوظيفي"، كما زار الوزير شحاتة أكبر مجمع للإصدارات الذكية والمؤمنة في الشرق الأوسط،والتقي برئيسه التنفيذي لدعم خطة "الوزارة" للميكنة والتحول الرقمي وفقاً لأحدث النظم التكنولوجية ، كما هذا الأسبوع نجاح مفاوضة جماعية تُحقق مُكتسبات لـ"طرفي العملية الإنتاجية" في "إفكو مصر" بما يؤكد الإمتثال العَملي لمعايير العمل الدولية وتعزيز لثقافة الحوار الإجتماعي بين الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي ،و أيضا "حملة إعلامية" لتفعيل قنوات التواصل مع الشباب..وتوعية الجمهور بخدمات "وزارة العمل" تبدأ في يناير المُقبل تنسيقاً مع "شركاء دوليين" والتى تأتى في ضوء الإعلاء من قيمة العمل ومواجهة الصفحات الوهمية وتوعية العاملين بحقوقهم وواجباتهم ،كما شهد الاسبوع تنفيذ ورشة عمل حول المعايير "الدولية" و"الوطنية" عن "السلامة والصحة المهنية" لمفتشي مديريات العمل بالمحافظات ،وواصلت مديريات العمل بالمحافظات تنفيذ خطة التدريب المهني لتأهيل الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل،وافتتاح ملتقيات التوظيف التي توفر فرص العمل.



"كن مستعدًا التوظيفي"

بدعوة من د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي،شارك وزير العمل حسن شحاتة بداية هذا الأسبوع ، فعاليات يوم "كن مُستعدًا التوظيفي"، بحضور جاريث بايلي السفير البريطاني بالقاهرة، وإيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، ولفيف من رؤساء الجامعات المصرية وقيادات الوزارة ورجال الصناعة، وذلك بالحرم اليوناني بالتحرير.

وأكد وزير العمل حسن شحاتة على التكامل والتعاون بين وزارت الدولة المعنية بملف تدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل ،مشيدا بمبادرة "كن مستعداً"التي تنفذها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،موضحا الدور الذي تلعبه وزارة العمل في مجال التدريب المهني ،وربطه بإحتياجات سوق العمل ،والعمل المستمر على تنمية مهارات الشباب تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية..وألقى الوزير شحاتة كلمة في الملتقى ،بالحرم اليوناني بالتحرير ،حيث ينعقد الملتقى بدعم وتمويل من الوكالة البريطانية للتنمية الدولية UKaid ومنظمة العمل الدولية، وعرض الملتقى أكثر من فرصة عمل في مختلف المجالات،بمشاركة أكثر من 20 شركة وبنك.

وخلال الملتقى ألقي الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي ،وإيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة ،والسفير البريطاني بالقاهرة جاريث بايلي،كلمات بشأن أهمية مبادرة" كُن مُستعِداً" لتأهيل الشباب لسوق العمل ..كما جرى عرض فيديوهات بشأن المبادرة ،والاستماع إلى نماذج حية من الشباب الذين استفادوا من "المبادرة".

وبدأ وزير العمل كلمته بالقول :"بدعوة كريمة من معالي الوزير د. محمد عاشور ،يُشرفني اليوم الُمشاركة في هذا المُلتقى،الذي يُعتبر واحد من أبرز فعاليات مبادرة "كن مستعداً" ،وكأحد أنشطة برنامج "التعليم العالي للإرشاد المهني من أجل التوظيف " تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ،وبتمويل من المملكة المتحدة مُمثلة في مكتب وزارة الخارجية للتنمية والكومنولث ،ومكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة .. وإن مشاركتنا اليوم في هذا المُلتقى دليل عملي على التكامل والتواصل بين الوزارات، في كافة الملفات المشتركة ،بهدف تحقيق الهدف المنشود ،خاصة تنمية مهارات الشباب من الجنسين،وتأهيلهم لسوق العمل الذي يتعرض لمُتغيرات تتطلب المزيد من العمل المشترك مع شركاء التنمية في الداخل والخارج أيضاً ،ولعل ما نراه اليوم من حضور مُتميز من ممُثلي مؤسسات وهيئات دولية داعمة وراعية ،خير دليل على أن الدولة المصرية تحرص دائماً على التعاون مع الشركاء الإجتماعيين ذات الأهداف والبرامج المُشتركة ..."

وقال الوزير شحاتة :"إن وزارة العمل لديها شراكات وتعاون مستمر مع المنظمات والمؤسسات الدولية ،ومن خلالها يجري تنفيذ برامج تعزيز علاقات العمل مع طرفي العملية الإنتاجية ،و"التدريب المهني من أجل التشغيل" ،و"الإستراتيجية الوطنية للتشغيل"،و"منصات سوق العمل" ،ومشاريع لتنمية مهارات الشباب،على المِهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج وتوعية شبابنا بحقوقهم وواجباتهم.."

وأوضح :"إن عنوان هذا المُلتقى "كُن مُستعداً" ،يحمل العديد من الدلالات ،ويترجم ما تقوم به الدولة من سياسات وخدمات للشباب لكي يكون مُستعداً لسوق العمل الجديد والمِهن الحالية والمستقبلية ،وهو ما نوجه وننصح به الشباب في كل خطاباتنا معهم في مُلتقيات التوظيف التي ننظمها بشكل مستمر ،في المحافظات بالشراكة مع شركات القطاع الخاص،أو من خلال مراكز التدريب الثابتة والمُتنقلة التابعة للوزارة في جميع المحافظات والتي تعمل في نطاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ومبادرة "مهنتك مستقبلك "،والتي نستهدف منها في العام 2023-2024،تنفيذ 665 دورة تدريب مهني ،ونحثهم على الإستفادة من خدمات التدريب والتأهيل المجانية التي نقدمها لهم لكي يكونوا مستعدين لإحتياجات ومتطلبات سوق العمل.."



في مجمع الإصدارات الذكية

التقى حسن شحاتة وزير العمل ، اللواء أحمد عبدالسلام،الرئيس التنفيذي لمجمع الإصدارات الذكية والمؤمنة للتعاون ،وللإستفادة بالإمكانات المتميزة للمجمع ،بما يدعم خطة الوزارة للميكنة والتحول الرقمي وفقاً لأحدث النظم التكنولوجية التي يقدمها "المجمع".

وتناول إجتماع كيفية التنسيق بشأن إصدار وتأمين كافة المخرجات والوثائق الثبوتية الخاصة بالوزارة من خلال المجمع، بما يضمن تحقيق التأمين والسرية للبيانات، فضلاً عن تحقيق أعلى درجة من الشفافية بين المواطن والحكومة من خلال تلك الوثائق المؤمنة،وعلى هامش اللقاء تبادل الوزير والمدير التنفيذي للمجمع دورعا تذكارية..وأوضح عبدالوهاب خضر،المتحدث الرسمي بإسم وزارة العمل أنه عقب الإجتماع تفقد الوزير يرافقه اللواء أحمد عبدالسلام،كافة أقسام "المجمع" والذي تبلغ مساحته 570 الف متر مربع ،و تفقد مراحل الانتاج بالمجمع و الٱصدارت المميكنة،وبطاقات الهوية وجوازات السفر والبنكنوت.

وشاهد "الوزير" مراحل العمل والتحضير الخاصة بالوثائق المؤمنة وصولاً إلى خروج الشهادات والمستندات في صورتها الأخيرة، وكذلك دور المركز التكنولوجى لصناعة الهولوجرام"ثنائى وثلاثى الأبعاد"،وأيضا آليات ومراحل تأمين الوثائق، والتي تتضمن انتاج الورق والتصميم والعلامات المائية والطباعة ووضع الأحبار المؤمنة..وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزير شحاتة أشاد بهذا الصرح الكبير الذي يسهم في تأمين كافة الاصدارات التي تصدرها الدولة والسيطرة على إصدار الوثائق بما يضمن عدم التلاعب ببياناتها،وهو ما يتوافق مع تحقيق رؤية مصر 2030،كما وجه الوزير الإدارات المختصة بالبدء في وضع آليات وأسس عمل للتعاون مع المجمع وإصدار شهادات قياس مستوى المهارة،ورخصة مزاولة الحرفة،وتراخيص عمل الأجانب، وشهادات قيد العمل،ومخالصات سداد مستحقات العمالة غير المنتظم،وتراخيص مراكز التدريب المهني الخاصة،وغيرها من "وثائق الوزارة".



مفاوضة جماعية

وفي هذا الأسبوع أكد وزير العمل حسن شحاتة ،على أن تعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية هدف من أهداف ومهام "الوزارة"،وإمتثال عملي لمعايير العمل الدولية التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي،رئيس الجمهورية ،بترسيخ ثقافة الحوار الإجتماعي بين أطراف العمل الثلاثة "الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال".

جاء ذلك خلال إجتماع "الوزير" بمقر الوزارة،مع ممثلين عن إدارة شركة إفكو مصر الرائدة في إنتاج وتكرير زيت الطعام والسمن الطبيعي والصابون على مستوي الشرق الأوسط والقارة الأوروبية والأفريقية،والتي يُمثلها السيد عمرو مخلوف العضو المُنتدب،وتبلغ قيمة إستثماراتها في جمهورية مصر العربية 1.6 مليار جنيه مصري،بما يُساهم في النهوض بالإقتصاد المصري،والنقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية برئاسة النائب خالد عيش عضو مجلس الشيوخ،واللجنة النقابية بالشركة برئاسة محمد عبدالناصر حسن،لتوقيع "إتفاقية عمل" في إطار "مفاوضة جماعية ناجحة ،أسفرت عن المزيد من المكتسبات لأكثر من 650 عاملاً ،والذين تعهدوا بالمزيد من العمل والإنتاج..وبحسب بيان صحفي ،تضمنت الإتفاقية بنوداً يلتزم بها كافة الأطراف لتحسين شروط العمل،والحفاظ على الحُقوق المُكتسبة للعاملين بالشركة،وتنمية مهاراتهم ،بما يساعد على إستقرار علاقات العمل،وزيادة الإنتاج.

وخلال الإجتماع أكد الوزير أيضا على أهمية دور العمال في التنمية وزيادة الإنتاج ،داعياً الإدارة إلى إشراكهم في صناعة القرار داخل الشركة ،لجعلهم شركاء في كافة مراحل العملية الإنتاجية ،كما دعا العمال بالحفاظ على منشأتهم ،والعمل الجاد ،وتنمية مهاراتهم ،بهدف الإستقرار ،وزيادة الإنتاج الذي يعود بالنفع على صاحب العمل والعامل ..



"حملة إعلامية"

أعلنت وزارة العمل عن بدء تنفيذ الحملة الإعلامية لتوعية المواطنين بدور "الوزارة" و الخدمات التي تقدمها،مع مطلع شهر يناير المُقبل،و التركيز على بعض الملفات منها فرص العمل، ورعاية العمالة غير المنتظمة،وتعيين ذوي الهمم ، والتدريب المهني ،ومخاطر الهجرة غير الشرعية، وتوعية الراغبين في العمل في الداخل والخارج بحقوقهم وواجباتهم،وكذلك حماية الشباب من الشائعات،والصفحات والرسائل الوهمية التي تخُص خدمات "الوزارة" المتنوعة وفي كافة المجالات.وقال عبدالوهاب خضر المتحدث الرسمي، والمستشار الإعلامي لوزارة العمل، إن هذه "الحملة" ،تأتي في إطار الخطة والحملة التي أطلقها وزير العمل حسن شحاتة منذ أيام بتوعية الشباب بقيمة العمل،وأهمية تغيير ثقافتهم نحو العمل الحر والمشروعات الصغيرة،تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

جاء ذلك خلال إجتماع انعقد هذا الأسبوع بمقر" الوزارة" بالعاصمة الإدارية الجديدة ،بين فريق عمل الوزارة، بحضور ممثلي الإدارة المركزية للعلاقات الدولية برئاسة الدكتورة رشا عبدالباسط ،والادارة المركزية للتشغيل بالخارج ،والمكتب الاعلامي بالوزارة ،ومدير مشروع كونميجو وممثلي شركة «Axeer» المتخصصة في تنفيذ حملات التوعية.."الحملة الإعلامية" تتلخص في إنتاج وتصميم وتنفيذ محتوى رقمي يخدم أهداف الحملة، وينشرها على مواقع الويب ومنصات التواصل الاجتماعي ذات الصلة «تويتر، إنستجرام، فيسبوك، وقنوات بث،وتيك توك، وواتس آب، وشبكة Google الإعلانية"،ويتضمن المحتوى الرقمي: مقاطع فيديو قصيرة ورسوم متحركة ورسوم بيانية وصور GIF وشعارات ‏الويب،وكذلك إنتاج مقاطع صوتية باللغة العربية بمتوسط 30 إلى 90 ثانية للتوزيع عبر الإعلانات الإذاعية وحملات واتس آب،وتنظيم أيام توعوية من خلال العربات المتنقلة التابعة لوزارة العمل،في القرى ،وأيضا إنتاج مواد توعية مثل الملصقات والنشرات الخاصة بالأحداث والكتيبات لنشر الرسائل الرئيسية لزيادة الوعي بحقوق العمال والتوظيف العادل،ورصد وتحليل التغطية من خلال التقارير السردية الشاملة التي تحتوي على مؤشرات الأداء الرئيسية KPI وتعديل خطة التنفيذ وفقا لذلك..

"عمل أفضل"

أعلنت وزارة العمل هذا الأسبوع عن خِتام الورشة التدريبية الثانية لمديريات العمل بشأن "السلامة والصحة المهنية "،وذلك في أحد فنادق القاهرة،والتي إستمرت على مدار يومين،تنسيقاً بين الادارة المركزية للسلامة و الصحة المهنية و تأمين بيئة العمل بالوزارة ،ومكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة ،بهدف توعية وتدريب مُفتشي مكاتب السلامة والصحة المهنية بالمديريات، وتوحيد المفاهيم بين "المعايير الدولية" والمعايير الوطنية"،وتسليط الضوء على أهم نقاط الإمتثال الخاصة بالسلامة والصحة المهنية ،وذلك في إطار دعم المنشآت الصناعية المُشِتركة في "برنامج عمل أفضل" بين مصر و"المنظمة الدولية" ..

وبحسب بيان صحفي عن وزارة العمل أكدت المهندسة غادة إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنيتين بوزارة العمل في كلمتها على أهمية المشاركة الفعالة في تلك الورش التدريبية والتعاون مع منظمة العمل الدولية من أجل توحيد رؤية وجهود فريق برنامج عمل أفضل مصر ومفتشي السلامة والصحة المهنيتين لتنفيذ خطة عمل تكفل توفير بيئة عمل آمنة وصحية في قطاع الملابس الجاهزة وفقاً لما ورد في التقرير السنوي لبرنامج عمل أفضل في مصر 2023،والخاص مراجعة الامتثال في قطاع صناعة الملابس...وأشادت غادة بجهود المفتشين المستمرة في رصد المخالفات وحرصهم على إزالتها، وعلى وضع خطط واستراتيجيات توعوية تضمن سلامة العاملين..كما أكدت على أن بعض الملاحظات الأكثر شيوعاً الواردة في التقرير السنوي الصادر عن البرنامج أتاحت المجال لوضع خطة تحسين مستقبلية مفصلة يمكن من خلالها للمفتشين وفريق البرنامج العمل معاً لمعالجة مختلف التحديات.

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