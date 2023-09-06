وزارة العمل: بدء التقديم على دورات تدريبية مجانية لشباب سوهاج

أعلنت مديرية العمل بمحافظة سوهاج عن بدء التقديم للحصول على الدورات التدريبية المجانية على مهن التفصيل والخياطة، والأشغال اليدوية، وصيانة المحمول والحاسب الآلي، وذلك بمراكز التدريب المهنى بسوهاج والكوثر وطهطا التايعة للمديرية، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمة التابع للأمم المتحدة WFP، وبدأ التقديم من يوم الأحد 3 سبتمبر وحتى الأحد 10 سبتمبر 2023، بمقر مراكز التدريب، أو بمقر ديوان مديرية العمل، وعنوانها طريق أسيوط سوهاج - بجوار محكمة الأسرة، وسيتم عقد المقابلات الشخصية لمن تنطبق عليهم المعايير بمقر المديرية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهن التى تتطلبها سوق العمل بالمحافظات بالتعاون والتنسيق مع الجهات المتخصصة على أحدث الأساليب التدريبية.

وأوضح الدكتور هشام أبوزيد مدير مديرية العمل بسوهاج، أن الدورات التدريبية تهدف إلى تدريب الشباب وتأهيلهم على المهن المشار إليها، بواقع 46 يومًا تدريبيًا في دورة الخياطة، و36 يومًا تدريبيًا في دورة التطريز، ومدة دورة صيانة الكمبيوتر 56 يومًا، ومدة دورة صيانة المحمول 56 يومًا تدريبيًا، كما يحصل المتدربون على شهادة معتمدة بإتمام الدورة من وزارة العمل وبرنامج الأغذية العالمي في نهاية التدريب، كما يحصل المتدرب على بدل انتقال نقدي يوميًا مع وجبة خفيفة خلال اليوم، كما يتسلم المتدربون الأدوات الكتابية وكل ما يلزم التدريب مجانًا، مع إعطاء الأولوية في فرص العمل التي توفرها المديرية داخل المحافظة وخارجها، كما حدد شروط التقديم في التدريب على صيانة الكمبيوتر وصيانة المحمول في الحصول على مؤهل عالٍ أو متوسط، وتدريب الخياطة والتطريز، مطلوب إجادة القراءة والكتابة، والسن لكل الدورات من 18 إلى 35 سنة مع اجتياز المقابلة الشخصية.

وأضاف مدير المديرية أن الأوراق المطلوبة للتقديم بعد اجتياز المقابلة الشخصية هي: صورة من بطاقة الرقم القومي، وصورة من المؤهل الدراسي، وصورتان شخصيتان، وصورة من الموقف من التجنيد للذكور، وشهادة قيد (كعب عمل)، وسيرة ذاتية للمتقدم، منوهًا إلى أن موعد المقابلات الشخصية لدورة الخياطة أيام الاحد والإثنين والثلاثاء، 17 و18 و19 سبتمبر 2023، والمقابلات الشخصية لدورة التطريز يومي الأربعاء والخميس 20 و21 سبتمبر 2023، وأيام الأحد والإثنين والثلاثاء،24 و25 و26 سبتمبر 2023 لدورة صيانة الكمبيوتر، ودورة صيانة المحمول يومي الأربعاء والخميس 27 و28 سبتمبر 2023.