عنف واعتداء جنسى.. لاعب مانشستر يونايتد يواجه تهمتين جديدتين

وجّهت سيدتين تهمة الاعتداء الجنسي والعنف ضد البرازيلي أنتوني جناح مانشستر يونايتد الإنجليزي.

واستبعد اللاعب "23 عامًا" من قائمة المنتخب البرازيلي قبل أيام إثر ادعاءات من صديقته السابقة جابرييلا كافالين باستخدامه العنف ضدها أكثر من مرة منذ يناير الماضي.

ونفى اللاعب ادعاءات كافالين، لكن الشرطة لا تزال تحقق بشأنها.

وذكرت صحيفة "إكسترا" البرازيلية أن طالبة قانون تدعى رايسا دي فريتاس كانت قد قدمت في مايو 2022 بلاغا للشرطة ضد أنتوني، تزعم فيه أنها تعرضت لإصابات إثر سلوك عنيف تورط فيه اللاعب وامرأة أخرى، بعد قضاء سهرة في ساو باولو.

وكشفت موظفة في إحدى البنوك تدعى إنجريد لانا، في تصريحات لقناة "ريكورد تي.في" البرازيلية، عن حادث آخر وقع في منزل أنتوني في مانشستر خلال أكتوبر الماضي، حيث قالت إنه دفعها باتجاه الحائط وتعرضت لصدمة في رأسها.

أضافت لانا "أنتوني حاول إقامة علاقة معي، ولم أكن أرغب في ذلك. كان هدفي هو العمل فقط، ولدى وصولي إلى هناك بناء على دعوته، أدركت أن لديه غرض آخر".

وتواصلت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" مع مانشستر يونايتد، لكن النادي لم يدل بأي تعليقات بشأن الادعاءات الجديدة.

وأصدر مانشستر يونايتد بيانا، أمس الأول الأربعاء، بشأن ادعاءات كافالين، ذكر فيه: "يقر مانشستر يونايتد بالادعاءات الموجهة ضد أنتوني، كما نود أن نشير إلى أن الشرطة لا تزال تجري تحقيقاتها".

أضاف: "لن يدلي النادي بأي تعليقات حول الأمر، حتى يتوافر له المزيد من المعلومات".

تابع "مانشستر يونايتد يتعامل مع الأمر على محمل الجد، مع الأخذ في الاعتبار تأثير هذه الادعاءات والتقارير على الناجين من سوء المعاملة".

وانتقل أنتوني إلى مانشستر يونايتد صيف العام الماضي قادمًا من أياكس مقابل 55 مليون يورو.