الجمعة 08 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

عنف واعتداء جنسى.. لاعب مانشستر يونايتد يواجه تهمتين جديدتين

أنتوني
أنتوني

وجّهت سيدتين تهمة الاعتداء الجنسي والعنف ضد البرازيلي أنتوني جناح مانشستر يونايتد الإنجليزي.

 واستبعد اللاعب "23 عامًا" من قائمة المنتخب البرازيلي قبل أيام إثر ادعاءات من صديقته السابقة جابرييلا كافالين باستخدامه العنف ضدها أكثر من مرة منذ يناير الماضي.

txt

بيان رسمي من مانشستر يونايتد بشأن موقف أنتوني من العنف المنزلي

txt

مانشستر يونايتد يدرس استبعاد أنتوني من قائمته

ونفى اللاعب ادعاءات كافالين، لكن الشرطة لا تزال تحقق بشأنها.

 وذكرت صحيفة "إكسترا" البرازيلية أن طالبة قانون تدعى رايسا دي فريتاس كانت قد قدمت في مايو 2022 بلاغا للشرطة ضد أنتوني، تزعم فيه أنها تعرضت لإصابات إثر سلوك عنيف تورط فيه اللاعب وامرأة أخرى، بعد قضاء سهرة في ساو باولو.

وكشفت موظفة في إحدى البنوك تدعى إنجريد لانا، في تصريحات لقناة "ريكورد تي.في" البرازيلية، عن حادث آخر وقع في منزل أنتوني في مانشستر خلال أكتوبر الماضي، حيث قالت إنه دفعها باتجاه الحائط وتعرضت لصدمة في رأسها.

أضافت لانا "أنتوني حاول إقامة علاقة معي، ولم أكن أرغب في ذلك. كان هدفي هو العمل فقط، ولدى وصولي إلى هناك بناء على دعوته، أدركت أن لديه غرض آخر".

وتواصلت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" مع مانشستر يونايتد، لكن النادي لم يدل بأي تعليقات بشأن الادعاءات الجديدة.

وأصدر مانشستر يونايتد بيانا، أمس الأول الأربعاء، بشأن ادعاءات كافالين، ذكر فيه: "يقر مانشستر يونايتد بالادعاءات الموجهة ضد أنتوني، كما نود أن نشير إلى أن الشرطة لا تزال تجري تحقيقاتها".

أضاف: "لن يدلي النادي بأي تعليقات حول الأمر، حتى يتوافر له المزيد من المعلومات".

تابع "مانشستر يونايتد يتعامل مع الأمر على محمل الجد، مع الأخذ في الاعتبار تأثير هذه الادعاءات والتقارير على الناجين من سوء المعاملة".

وانتقل أنتوني إلى مانشستر يونايتد صيف العام الماضي قادمًا من أياكس مقابل 55 مليون يورو.

انتوني مانشستر يونايتد يونايتد مانشستر البرازيل

الأكثر قراءة

رسميًا.. هانى العتال يعلن دخوله الماراثون الانتخابى لنادى الزمالك

الإمارات: مصرع أحد أفراد طاقم طائرة دبى العمودية وعمليات الإنقاذ مستمرة

سلمى الشيمى فى السجن.. ظهور فج "نهايته وحشة"

عيارا 18 و21.. سعر الذهب اليوم فى مصر للبيع والشراء

مهاجم الأهلى المنتظر.. كل ما تريد معرفته عن أنتونى موديست

تقديم الخدمات الطبية لـ980 مواطنًا بقرية كوم الحجر بكفر الشيخ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة العناني

مؤسسة أسامة الأزهرى.. الجسر الثقافى بين مصر وإندونيسيا

مؤمن المحمدي

التغيير يعنى تغيير.. شفت إزاى!

مدحت بشاى

فى انتظار المزيد من استضاءات التنوير

محمد عبدالعزيز

الأحزاب على مائدة الحوار الوطنى

د. محمد عفيفي

أحمد عرابى

وائل لطفي

الدين العظيم الذى حولوه إلى سلعة!

ماجد حبته

فلسطين.. السد.. والعرب

الحسين عبدالرازق

الناس اللى ركبوا الترند!

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

قاضى قضاة فلسطين: عدوان الاحتلال على مصلى باب الرحمة تصعيد للحرب الدينية

قوات الاحتلال تقتحم مصلى باب الرحمة وقرى جنوب جنين

«أعلى نقاط التفاهم».. إسرائيل على وشك التوصل لاتفاق تطبيع مع السعودية