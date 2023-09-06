بيان رسمي من مانشستر يونايتد بشأن موقف أنتوني من العنف المنزلي

أصدر نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، بيانًا رسميًا بخصوص الاتهامات الموجه ضد لاعبه البرازيلي أنتوني بالعنف المنزلي من قبل صديقة اللاعب.

وقال بيان اليونايتد: "يقر مانشستر يونايتد بالادعاءات الموجهة ضد أنتوني ويشير إلى أن الشرطة تجري تحقيقات”.

وأكمل: "كما ينتظر النادي المزيد من المعلومات بخصوص القضية، لن يقوم النادي بالإدلاء بأي تعليقات أخرى".

وأتم: "كنادٍ، نحن نأخذ هذا الأمر على محمل الجد مع الأخذ في الاعتبار تأثير هذه الادعاءات والتقارير اللاحقة على الناجين من سوء المعاملة".

Club statement. — Manchester United (@ManUtd) September 6, 2023

يأتي ذلك بعد الشكاوي الجديدة من شريكته السابقة ضد اللاعب بعد التحقيقات ضده بسبب العنف المنزلي.

وأعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم أمس استبعاد أنتوني لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي من قائمة المنتخب في مباراتيه المقبلتين بتصفيات كأس العالم بسبب ادعاءات تورطه في أحداث عنف منزلي.

وذكر الاتحاد البرازيلي في بيان:"نتيجة الحقائق التي ظهرت للنور يوم الاثنين (4 سبتمبر) فيما يتعلق بأنتوني مهاجم مانشستر يونايتد، والتي يجب التحقيق فيها، وحفاظًا على الضحية المزعومة، قرر المنتخب البرازيلي والاتحاد البرازيلي لكرة القدم استبعاده من المنتخب."

أوضح الاتحاد أن جابرييل خيسوس لاعب أرسنال سيحل مكان أنتوني صاحب الـ 23 عاما في قائمة المنتخب لمباراتيه المقبلتين بتصفيات كاس العالم أمام بوليفيا وبيرو.