الأربعاء 06 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بيان رسمي من مانشستر يونايتد بشأن موقف أنتوني من العنف المنزلي

أنتوني
أنتوني

أصدر نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، بيانًا رسميًا بخصوص الاتهامات الموجه ضد لاعبه البرازيلي أنتوني بالعنف المنزلي من قبل صديقة اللاعب.

وقال بيان اليونايتد: "يقر مانشستر يونايتد بالادعاءات الموجهة ضد أنتوني ويشير إلى أن الشرطة تجري تحقيقات”.

وأكمل: "كما ينتظر النادي المزيد من المعلومات بخصوص القضية، لن يقوم النادي بالإدلاء بأي تعليقات أخرى".

وأتم: "كنادٍ، نحن نأخذ هذا الأمر على محمل الجد مع الأخذ في الاعتبار تأثير هذه الادعاءات والتقارير اللاحقة على الناجين من سوء المعاملة".

يأتي ذلك بعد الشكاوي الجديدة من شريكته السابقة ضد اللاعب بعد التحقيقات ضده بسبب العنف المنزلي.

وأعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم أمس استبعاد أنتوني لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي من قائمة المنتخب في مباراتيه المقبلتين بتصفيات كأس العالم بسبب ادعاءات تورطه في أحداث عنف منزلي. 

وذكر الاتحاد البرازيلي في بيان:"نتيجة الحقائق التي ظهرت للنور يوم الاثنين (4 سبتمبر) فيما يتعلق بأنتوني مهاجم مانشستر يونايتد، والتي يجب التحقيق فيها، وحفاظًا على الضحية المزعومة، قرر المنتخب البرازيلي والاتحاد البرازيلي لكرة القدم استبعاده من المنتخب." 

أوضح الاتحاد أن جابرييل خيسوس لاعب أرسنال سيحل مكان أنتوني صاحب الـ 23 عاما في قائمة المنتخب لمباراتيه المقبلتين بتصفيات كاس العالم أمام بوليفيا وبيرو. 

الاتحاد البرازيلي انتوني مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد الإنجليزي عنف منزلي

مواد متعلقة

مانشستر يونايتد يدرس استبعاد أنتوني من قائمته

أنتوني يرد على ادعاءات صديقته السابقة بشأن بالاعتداء الجسدي

الأكثر قراءة

شاهد.. أول صور للطبيب ضحية حادث انهيار عقار بحدائق القبة

احتراق 32 "توك توك" إثر اندلاع النيران داخل جراج بحدائق القبة

بعد مشاركتهما في معرض "تراثنا".. هاجر ومروة تفتتحان أول محل للهاند ميد ببني سويف (فيديو)

وزير النقل يشهد توقيع عقد مترو "أبوقير– محطة مصر"

"الداخلية" تكشف تفاصيل عودة طالبة أسيوط المتغيبة.. وتضبط استوديو تسجيل

"خدش براءة الأطفال وتحرش جنسياً بالفتيات".. جرائم شاذة ارتكبها "صيدلي مدينة نصر"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد القصبي

حفنة "جروبات".. لكل مواطن!

عبد الرحيم طايع

رشا الشامى.. الآفاق العامرة بالضياء

محمد الفايدي

مؤشر التعايش وسند التلاحم

محاسن السنوسي

أعزائي أبناء الجمهورية الجديدة ..أنتم الأكثر حظا

لواء. محسن الفحام

ولتستمر مسيرة العطاء والتنمية

إبراهيم داود

معركة فى الخلاء

منى رجب

البنات المصريات قادمات.. ومصر الحديثة ستنتصر

ماجد حبته

مستشفى نيروبى القبطى

صور

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية تطالب بضرورة الاعتراف الفورى بالدولة وإنهاء الاحتلال

حركة فتح: تعرية الاحتلال لنساء الخليل جريمة بشعة لن تمر دون رد

إصابة شاب فلسطينى برصاص الاحتلال الإسرائيلى قرب قرية الزبيدات شمال أريحا