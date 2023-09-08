سامية سامى: أطلقنا ضوابط العُمرة مبكرًا للقضاء على السماسرة والكيانات غير الشرعية

قالت سامية سامى، رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة، إن ضوابط موسم العمرة الحالى تضمنت كافة الإجراءات والقواعد التي تضمن راحة وسلامة المعتمرين والحفاظ على حقوقهم، وتقديم كافة التسهيلات التي تمكنهم من أداء العمرة، وتتضمن الضوابط قواعد وإجراءات عامة واشتراطات خاصة بالمعتمرين قبل أداء مناسك العمرة وبعدها، وكذلك قواعد وإجراءات خاصة بشركة السياحة المنفذة لرحلات العمرة، وقواعد وإجراءات خاصة بالإقامة بمكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأشارت سامي في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أنه تم السماح لشركات السياحة بتوثيق عقود وكالة عمرة لعام 1445هـ دون تحديد موعد محدد لغلق باب التوثيق، حيث سيكون التوثيق مستمرًا طوال الموسم بالوزارة طالما مسموح به من قِبل السلطات السعودية.

وأضافت سامي أنه تم إصدار ضوابط موسم العمرة في ذلك الوقت المبكر على غير المعتاد سنويًا، واصفة ذلك بأنه ذو أهمية كبيرة لمواجهة السماسرة والوسطاء وأية قنوات غير شرعية تحاول تنظيم رحلات العمرة بصورة تضر بالمعتمرين، كما يهدف ذلك إلى تنفيذ الخطط الاستراتيجية للدولة في مجال السياحة، وبما يضمن الحفاظ على المعتمرين المصريين وحقوقهم، وكذلك حقوق الشركات السياحية.

وأوضحت سامي أن وزارة السياحة والآثار تقوم حاليًا بالانتهاء من دراسة كافة المواقف القانونية لشركات السياحة التي تم رصد مخالفات لها، وتم حجبها من تنفيذ رحلات العمرة بهذا الموسم حتى تنتهي من توفيق أوضاعها القانونية، ويتسنى بعد ذلك إتمام تفعيلها وتسجيلها ضمن الشركات المنظمة للعمرة على البوابة المصرية للعمرة.

وقد اعتمد أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، في منتصف أغسطس الماضي، الضوابط والقواعد المنظمة لتنفيذ رحلات موسم العمرة الجاري لعام 1445 هجرية.

وفي ذات السياق بدأت شركات السياحة في تنفيذ رحلات العمرة وبدأ توافد المعتمرين المصريين على الأراضي المقدسة، وتبدأ أسعار رحلات العمرة الحالية من 25 ألف جنيه وذلك للمستوى الاقتصادي، وتختلف الأسعار على حسب الخدمات المقدمة للمعتمرين.