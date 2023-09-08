%30 زيادة فى الحركة السياحية الوافدة لمرسى علم

كشف رامي فايز، الخبير السياحي ونائب رئيس جمعية مستثمري مرسى علم، عن أن مطار مرسى علم استقبل خلال الموسم الصيفي من 160 إلى 170 رحلة أسبوعيًا، من مختلف الأسواق الأوروبية، موضحا أن هناك زيادة بنسبة 30% مقارنة بنفس الفترة خلال العام الماضي.

وأضاف فايز، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن مطار مرسى علم استقبل خلال الأسبوع الماضي نحو 168 طائرة مباشرة. كما لفت إلى أن متوسط الإشغالات بفنادق مرسى علم يتراوح بين 85% و90%، وتتراوح الإشغالات في فنادق الغردقة بين 80% و85%.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يشهد الموسم الشتوي المقبل رواجًا سياحيًا كبيرًا، حيث تخطت حجوزات شهر أكتوبر المقبل فى مدينة مرسى علم الـ70%، ونحن لم نصل إلى شهر أكتوبر بعد، فهذه المؤشرات تؤكد أنه في حال استقرار الأوضاع الدولية، كما نشهدها حاليًا، سيكون الموسم الشتوي المقبل استثنائيًا للسياحة المصرية لم نشهده من قبل، وهذا يرجع إلى الطلبات الحالية على المقاصد السياحية المختلفة.

وأشار فايز إلى أنه يتطلب خلال الفترة المقبلة أن نركز على الأنماط السياحية الجديدة مثل سياحة المؤتمرات والمهرجانات، خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققه مهرجان العلمين الجديدة في استقطاب السياح، خاصة العرب، بالإضافة إلى ذلك، يجب تنشيط حركة السياحة الداخلية.

وأوضح أنه من الضروري خلال الفترة الحالية التركيز على زيادة عدد غرف الفنادق، خاصةً أن المستهدف للدولة هو الوصول إلى 30 مليون سائح وتحقيق 30 مليار دولار بحلول عام 2028. وهذا يتطلب زيادة عدد غرف الفنادق لكي نستطيع استيعاب هذه الأعداد، فنحن نمتلك حاليًا حوالي 215 ألف غرفة فندقية بطاقة استيعابية تصل ما بين 15 و16 مليون سائح، أي أننا نريد نفس عدد الغرف الموجودة حاليًا وزيادتها لكي نستطيع الوصول إلى هذا العدد من السائحين. وللقيام بذلك، نحتاج إلى استثمارات محلية وخارجية، وتشجيع المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب للاستثمار في القطاع الفندقي، وطرح مبادرات لحل أزمة أصحاب الفنادق المتعثرة والمغلقة في المقاصد السياحية المختلفة.

وأوضح فايز أنه بدأ ضخ استثمارات فندقية جديدة في منطقة البحر الأحمر ومرسى علم.