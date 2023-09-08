الجمعة 08 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 16 قضية مخدرات وحيازة سلاح خلال حملات أمنية في أسوان ودمياط

حملة أمنية
حملة أمنية

 وجه قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبوعمرة مساعد أول وزير الداخلية، وبمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان- دمياط)، حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

 ويأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية المكثفة لاستهداف وضبط حائزي ومتاجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام .

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استهدفت تلك الحملات نطاق مديريتي أمن أسوان ودمياط، وأسفرت عن تحقيق عدد من النتائج الإيجابية والتي تركت أثرا طيبا لدى المواطنين.

 نتائج الحملات بمديرية أمن أسوان

وتمكنت جهود ضباط قطاع الأمن العام بالاشتراك مع أمن أسوان في ضبط 4 قضايا سلاح نارى، عبارة عن (بندقية آلية – 3 فرد محلى- خزينة- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).

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كما نجحت الجهود في نطاق كديرية أمن أسوان في ضبط 7 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 8,500 كيلو جرام - كمية من مخدر البانجو وزنت 7,500 كيلو جرام- كمية من مخدري "الهيروين، الشابو"–عدد من الأقراص المخدرة) بحوزة (8 متهمين لـ 5 منهم معلومات جنائية) كما تم تنفيذ 820 حكما قضائيا متنوع.

نتائج الحملات بمديرية أمن دمياط

وتمكنت جهود ضباط قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن دمياط في ضبط 5 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. بالمضبوطات الآتية (كمية من مخدر الحشيش وزنت 9كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 13 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 6,500 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين – 3 فرد محلى – عدد من الطلقات) بحوزة 5 متهمين لهم معلومات جنائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.

اللواء محمود أبوعمرة قطاع الأمن العام الأسلحة النارية المواد المخدرة مديرية أمن أسوان مديرية أمن دمياط

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