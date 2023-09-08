هرب خوفا من الأهالي.. ضبط طالب دهس سيدة وابنتها بسيارته بمنشأة ناصر

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، في كشف ملابسات واقعة صدم سيارة لربة منزل وابنتها حال عبورهما الطريق ووفاتهما بالقاهرة وضبط مرتكب الواقعة.

اعترافات المتهم

وأقر المتهم أمام اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وأحيل المتهم إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة بمصادمة ومتوفيين بدائرة القسم.

ضبط المتهم مرتكب الواقعة

تم تشكيل فريق بحث، بالانتقال والفحص تبين أنه حال عبور ربة منزل وابنتها مقيمتين بدائرة القسم، صدمتهما سيارة "مجهولة ولاذ قائدها بالفرار" مما تسبب فى وفاتهما متأثرتان بإصابتهما.

أسفرت الجهود عن تحديد السيارة المتسببة فى الحادث، وتبين أنها ملك طالب مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، وأنه وراء ارتكاب الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه والسيارة المتسببة فى الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بهروبه من محل البلاغ خشية تعدى الأهالي عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.