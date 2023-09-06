الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط المتهمين بالتشاجر في القاهرة بسبب المزاح بصاعق.. ومتسول تحرش بسيدة

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يظهر خلاله مجموعة من الشباب "دون تشاجر"، والادعاء بحدوث مشاجرة بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة ووفاة آخرون.

 

بالفحص وإجراء التحريات تبين عدم صحة ما تم تداوله عن وقوع وفيات أو مصابين وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى حدوث مشادة كلامية بين عاطلين مقيمان بدائرة القسم بسبب خلاف بينهما أثناء المزاح استخدم خلالها الأول صاعق كهربائى كان بحوزته "دون إصابات"، وقد تم ضبطهما وبحوزة أحدهما الصاعق الكهربائى المُشار إليه، وبمواجهتهما أيدا ماسبق.

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

الداخلية تضبط متسولا فى منطقة فيصل بالجيزة

 

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" لسيدة توثق ارتكاب أحد الأشخاص فعل غير أخلاقى أثناء مرورها من أمامه، مشيرةً لتكرار تلك الواقعة يومياً بمنطقة فيصل بمحافظة الجيزة.

 

أمكن تحديد وضبط الشخص المشار إليه وتبين أنه سايس مقيم بمنطقة الهرم بالجيزة محكوم عليه فى 3 قضايا "تسول"، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

ضبط مينى باص يسير بمدينة نصر بلوحات مطموسة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول صورة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لسيارة "مينى باص" مطموسة اللوحات حال سيرها بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة.

 

بالفحص تم تحديد وضبط السيارة المشار إليها تابعة لإحدى شركات النقل قيادة سائق بذات الشركة - مقيم بمحافظة الفيوم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

ضبط لص سرق مشغولات ذهبية بالمنيا

 

نجحت الداخلية في ضبط عامل لقيامه بسرقة مبالغ مالية ومشغولات ذهبية من داخل مسكن ربة منزل بالمنيا، وإعادة المسروقات فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة العدوة بمديرية أمن المنيا من ربة منزل - مقيمة بدائرة المركز باكتشافها سرقة مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية"- مشغولات ذهبية من المنزل محل سكنها.

 

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عامل "له معلومات جنائية" - مقيم بذات الدائرة)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة مستغلاً إقامته بمسكن ملاصق لمسكن الـمُبلغة، وأرشد عن جميع المسروقات بمسكنه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية قسم شرطة عين شمس منطقة فيصل رقة مبالغ مالية سرق مشغولات ذهبية

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