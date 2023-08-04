الجمعة 04 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

كشف لغز سرقة 20 لافتة من جهة حكومية فى مصر الجديدة

تشكيل عصابي
تشكيل عصابي

تمكنت أجهزة البحث الجنائي بالقاهرة من ضبط تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع السرقة في مصر الجديدة.

تبلغ لقسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة من مسئول بإحدى الجهات الحكومية اكتشافه سرقة 20 لافتة تابعة للجهة محل عمله بدائرة القسم.

بإجراء التحريات تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة وتبين أنه (له معلومات جنائية).

وبمواجهته أقر بتكوينه تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة مواتير المياه والقطع النحاسية المثبتة على العقارات، بأسلوب "الفك والخلع" بالاشتراك مع شخصين- يقيمان بمحافظة القليوبية، لأحدهما معلومات جنائية، تم ضبطهما وبمواجهتهما أقرا بارتكاب 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأقرا بتصرفهما في المسروقات المستولى عليها بالبيع لدى عميلهما "سيئ النية" (صاحب مخزن خردة- مقيم بمحافظة القليوبية)، تم ضبطه وبحوزته 8 مواتير مياه مستولى عليها من متحصلات وقائع سرقة، وباستدعاء المجنى عليهم اتهموهم بالسرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الجهات الحكومية البحث الجنائي بإجراء التحريات القطع النحاسية بمديرية أمن القاهرة بمحافظة القليوبية جهة حكومية

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