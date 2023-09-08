شارك في رأفت الهجان.. معلومات لا تعرفها عن أبو الفتوح عمارة

يحل علينا اليوم ذكرى ميلاد أشهر كومبارس في تاريخ السينما المصرية وهو الفنان الراحل أبو الفتوح عمارة، الذي قدّم العديد من الأعمال الفنية ولم يحصل على البطولة رغم إتقانه وتميزه في التمثيل.

ولد الفنان القدير أبو الفتوح عمارة في 8 سبتمبر عام 1931 بمحافظة الدقهلية، وكان والده عمدة قرية إخطاب مركز أجا، ليرث العمودية من والده مما ساعدته في تقديم دور الفلاح البسيط، ودرس في المعهد العالي للفنون المسرحية ليكون الأول على دفعته، وحصل على شهادة الدكتوراه في الإخراج من روسيا.

معلومات لا تعرفها عن أبو الفتوح عمارة

كان الفنان القدير أبو الفتوح عمارة، من ضمن النجوم الذين تركوا أثر كبير في تاريخ السينما المصرية رغم قلة أدواره إلا أنه استطاع ترك بصمة كبير في عالم السينما والدراما، وقام بالعمل في العديد من الأعمال الفنية ذات قيمة ورسالة ليخطف قلوب الجماهير بأدوارها المتنوعة.

وقدّم الفنان الراحل أبو الفتوح عمارة، العديد من الأعمال المميزة خلال مسيرته الفنية وأبرزها: "فيلم آه يا بلد آه - فيلم مدرسة المشاغبين - فيلم الشياطين والكورة - فيلم أنا اللي قتلت الحنش - فيلم المناسبات - فيلم المواطن مصري"، وغيرها من الأعمال الدرامية أهمهم:" مسلسل رأفت الهجان - مسلسل البخيل و أنا مع الفنان الراحل فريد شوقي - يوميات ونيس مع الفنان المسرحي محمد صبحي - مسلسل ليالي الحلمية".

استطاع الفنان الراحل أبو الفتوح عمارة أن يغير قدم العديد من الأدوار المتميزة رغم أن حسرته أعمالة في تقديم الراجل البسيط أو الجرسون والقهوجي، ورغم ظهوره وهو في سن كبير إلا أنه قدم في بداية مشواره الفني العديد من الأعمال المسرحية، حيث بدأ الوقوف على خشبة المسرح في بداية الستينيات بعد إنضمامه بفرقة عبد الرحمن الخميسي لتكون أبرز أعماله مسرحية "عزبة بنايوتي"، لتتوالى بعدها الأعمال المسرحية أبرزها: "روض الفرج - البريمة " لفرقة المسرح الحديث.

رحيل أبو الفتوح عمارة

رحل الفنان القدير أبو الفتوح عمارة عن عالمنا في 18 يوليو عام 1998، عن عمر يناهز الـ67 عامًا تاركًا لنا تاريخ هائل من الأعمال الفنية المميزة التي لا تنسى لوقتنا هذا.