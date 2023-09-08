الجمعة 08 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

أبرزها شرب الماء.. طرق التخلص من السموم المتراكمة بالجسم

السموم
السموم

نرصد لكم في هذا التقرير طرق تخلص الجسم من السموم المتراكمة لحمايتك وحماية أسرتك من الإصابة بأمراض جلدية أو في المعدة، خصوصًا أن السموم موجودة حولنا في كل مكان، لذلك يجب مساعدة الجسم في التخلص من السموم المتراكمة به، وإليكم كافة التفاصيل والمعلومات التي يجب أن تعرفها للقضاء على السموم، وذلك وفقًا لموقع "very well health"، وإليكم تفاصيل  في السطور التالية.

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منها إزالة السموم من الجسم.. أهمية ممارسة الرياضة بانتظام

طرق تخلص الجسم من السموم المتراكمة

هناك الكثير من الطرق التي يمكن إتباعها حتى تتمكن من إزالة السموم الموجودة في الجسم، وإليكم التفاصيل في السطور التالية:

1 - استمرار في شرب الماء

تناول الكثير من الماء لأنها تعمل على ترطيب الجسم وحمايته من الجفاف وإزالة السموم من الجسم من خلال البول أو التعرق، لذلك احرص على تناول الماء يوميًا بالنسبة التي يحتاجها جسمك.

2 - احرص على ممارسة اليوجا

تعمل رياضة اليوجا على التخلص من السموم، عن طريق تحفيز الهضم والإخراج، بفعل تقليل حدة الشعور بالتوتر المتسبب في اضطرابات الجهاز الهضمي.

3 - استخدام الملح أو السكر لتقشير الجسم

يمكنك استخدام الملح أو السكر لتقشير الجسم وتنظيف الجلد ويزيل السموم المتراكمة على الجلد ويمكن تحضيره في المنزل بكل سهولة، واستخدامه كمقشر أساسي للجسم من خلال  خلط 3 ملاعق كبيرة من الملح الخشن، وملعقتين كبيرتين من زيت اللوز الحلو أو الزيتون، وينصح بتدليك الجسم بهذه الخلطة مع التركيز على المناطق التي تكون شديدة الجفاف مثل كعب القدمين، الركبتين، والكوعين.

4 - شرب الشاي 

يعرف عن مشروب الشاي بكافة أنواعه أنه مضادات أكسدة تساعد على تقليل تراكم السموم في الجسم، لأنه يعمل على  تحفيز إصلاح أنسجة الكبد، وتعزيز الإنزيمات التي تقلل ضرر السموم.

5 - تناول أطعمة نظيفة 

احرص على تناول الأطعمة النظيفة وابتعد عن الأكلات السريعة التي تحتوي على الكثير من الزيوت والدهون.

علامات تشير إلى أن السموم تجتاح جسمك

1 - تساقط الشعر بشكل مكثف.

2 - رائحة العرق في جسمك قوية.

3 - تعاني من التشتت الذهني.

4 - الإصابة بالإمساك.

5 - الشعور بتقلصات المعدة.

6 - ظهور بقع غريبة على الجلد.

7 - زيادة الوزن.

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منها إزالة السموم من الجسم.. أهمية ممارسة الرياضة بانتظام

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