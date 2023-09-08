الجمعة 08 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تقرير كندى: القاهرة وجهة رائعة تتمتع بطقس معتدل وموطن للمبانى ذات الهندسة المعمارية

القاهرة
القاهرة

رشح موقع كندي محافظة القاهرة ضمن قائمة أعدها بأجمل وجهات سياحية صديقة للميزانية في فصل الخريف، واصفا العاصمة بأنها وجهة رائعة تتمتع بطقس معتدل، وموطن للمباني ذات الهندسة المعمارية الجميلة.

وأكد موقع "ذا ترافل" أن مصر تعد وجهة رائعة وميسورة التكلفة لقضاء العطلات خاصة في فصل الخريف؛ وذلك بفضل ثقافتها الفريدة ومعالمها التاريخية المميزة وطقسها المعتدل في ذلك الوقت من العام.

وبيّن أن مدينة القاهرة تعد وجهة مثالية للمسافرين الذين يبحثون عن ملاذ رائع وممتع وصديق للميزانية في فصل الخريف، أي خارج أوقات الذروة.

وأضاف أن هناك العديد من مواقع الجذب التاريخية المذهلة التي تزخر بها مدينة القاهرة، مثل المتحف القبطي، وحديقة الأزهر، ودعا إلى زيارتها، مشيرا إلى أن هذه المواقع تعد مناسبة لأصحاب الميزانيات المحدودة.

وقال الموقع الكندي إن القاهرة تعد أيضا موطنًا للمباني ذات هندسة معمارية جميلة، بما في ذلك برج القاهرة، الذي كان ذات يوم أطول مبنى في قارة أفريقيا لمدة 10 سنوات، ما أكسب هذه المدينة مكانًا بين الوجهات الجميلة ولكن بأسعار معقولة في غير موسمها.

وأضاف: "الكثير من الناس يحبون السفر خلال فصل الصيف، حيث يسمح الطقس الدافئ والمشمس بالتقاط صور رائعة وقضاء وقت رائع في الخارج، لكن هذه المتعة تكون مصاحبة لزحام شديد وأسعار مرتفعة، ولهذا السبب يفضل بعض السياح السفر في غير أوقات الذروة من العام، ومنها فصل الخريف". 

وتابع: "تعد مدينة القاهرة المصرية وجهة رائعة خارج أوقات الذروة في فصل الخريف، حيث تتمتع بطقس لطيف ومواقع بها هندسة معمارية جميلة، مما يوفر القدرة على تحمل التكاليف والانغماس الثقافي".

وذكر أن السياح في الغالب يتوافدون إلى مصر خلال فصل الصيف للاستمتاع بحرارة الشمس المشرقة واستكشاف المواقع التاريخية الأكثر إثارة للاهتمام في البلاد، لكن هذا التوقيت قد لا يكون الفكرة الأفضل بالنسبة لأولئك الذين يكرهون التعرض للحرارة الشديدة، وهو ما يجعل زيارة العاصمة القاهرة في الخريف أمرا ممتعا.

وتابع أفضل وقت لزيارة مصر هو خلال أوائل الخريف عندما لا تكون الحرارة شديدة ويكون الليل أكثر برودة.

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