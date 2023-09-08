الجمعة 08 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

في يومه العالمي.. لماذا يحتفي العالم بدور العلاج الطبيعي في تعزيز الصحة؟

العلاج الطبيعي
العلاج الطبيعي

يحتفل العالم اليوم، باليوم العالمي للعلاج الطبيعي الذي يحل في 8 سبتمبر من كل عام، وذلك تقديرًا للمساهمات الكبيرة التي يقدمها المعالجون الفيزيائيون وأخصائيو العلاج الطبيعي في تعزيز الصحة والرفاهية.

يسلّط هذا اليوم، الضوء على أهمية العلاج الطبيعي في أنظمة الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم ويشجع على إجراء المزيد من البحث والتطوير في هذا المجال، وهو بمثابة فرصة لرفع مستوى الوعي حول الدور الحاسم الذي يلعبه هؤلاء المحترفون في مساعدة الأشخاص على التعافي من الإصابات وإدارة الحالات المزمنة وتحسين وظائفهم البدنية العامة ونوعية حياتهم.

موضوع اليوم العالمي للعلاج الطبيعي 2023

"التهاب المفاصل" هو موضوع اليوم العالمي للعلاج الطبيعي 2023، التهاب المفاصل الروماتويدي والتهاب المفاصل الفقاري المحوري نوعان من التهاب المفاصل الالتهابي الذي سيتم تسليط الضوء عليه في هذا اليوم.

وكان موضوع اليوم العالمي للعلاج الطبيعي في العام الماضي هو التهاب المفاصل العظمي.

تاريخ اليوم العالمي للعلاج الطبيعي

دشن الاتحاد العالمي للعلاج الطبيعي اليوم العالمي للعلاج الطبيعي، والمعروف باسم اليوم العالمي لبرنامج PT في عام 1996، قبل أكثر من عقدين من الزمن.

ويرجع سبب اختيار يوم 8 سبتمبر ليكون الذكرى السنوية إلى أنه كان في ذلك اليوم في عام 1951 عندما تم إنشاء الاتحاد العالمي لأول مرة، يشار إلى المجموعة حاليًا باسم العلاج الطبيعي العالمي.

أهداف اليوم العالمي للعلاج الطبيعي

الغرض من اليوم العالمي للعلاج الطبيعي هو زيادة الوعي بالمساهمة الحيوية التي يقدمها المعالجون الطبيعيون لصحة الناس ورفاهيتهم.

في الثامن من سبتمبر من كل عام يوفر فرصة لنشر الوعي حول مزايا العلاج الطبيعي وكيف يمكن أن يساعد الأشخاص على الشفاء من الإصابات وإدارة الأمراض المزمنة وتحسين نوعية حياتهم بشكل عام.

يعمل هذا اليوم أيضًا على تعزيز الدعوة إلى العلاج الطبيعي وأنماط حياة أفضل من خلال تسليط الضوء على أهمية خدمات العلاج الطبيعي التي يسهل الوصول إليها.

اليوم العالمي للعلاج الطبيعي التهاب المفاصل اليوم العالمي للعلاج الطبيعي ٢٠٢٣ تعزيز الصحة العلاج الطبيعي

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