مهرجان القلعة على شبكة تليفزيون الحياة تريند رقم 1 فى مصر بحفل الختام

تصدرت شبكة تليفزيون الحياة، الإذاعة الحصرية لفعاليات مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في دورته الـ31، التريند رقم 1 في مصر، عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس" - تويتر سابقًا-، وذلك من خلال إذاعتها حفل الختام، الذي يشارك فيه الموسيقار العالمي عمر خيرت.

وبدأ الموسيقار العالمي عمر خيرت، حفل ختام فعاليات الدورة الـ31 من مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية، بمقطوعته الموسيقية "افتتاحية مصرية" وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي حرص على الحضور الليلة.

واستقبل جمهور حفل القلعة، الموسيقار الكبير عمر خيرت وفرقته الموسيقية بحفاوة كبيرة من الآلاف من الجمهور المحتشد لمشاهدة حفله السنوي.

ومن خلال عدد من مؤلفات ومقطوعاته الموسيقية الرائعة أبهج عمر خيرت الآلاف من جمهوره بقلعة صلاح الدين، وقدم مقطوعات مثل “ضمير أبلة حكمت وخلي بالك من عقلك وقضية عم أحمد وغيرها”.

واختتمت فعاليات الدورة الحادية والثلاثين من مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، بعد أسبوعين من النجاحات التي حققتها الحفلات المختلفة، وتصدر التريند في عدد كبير من الحفلات، بالإضافة إلى إلى الانتشار الكبير للمهرجان بعد النقل الحصري لشبكة تليفزيون الحياة الفعاليات والحفلات المختلفة يوميًا.