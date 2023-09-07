الخميس 07 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مسرح

"الروبة" يناقش غياب مفهوم العدالة ضمن عروض مهرجان المسرح التجريبي

عرض الروبة
عرض الروبة

قدمت فرقة "الفنون الركحية والدرامية" التونسية، العرض المسرحي "الروبة" للمخرج حمادي الوهايبي، على خشبة مسرح السامر، وهو عرض يناقش غياب مفهوم العدالة، وينتقد فساد المنظومة القضائية، وذلك ضمن عروض المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الثلاثين برئاسة الدكتور سامح مهران، وبحضور لجنة تحكيم المسابقة الرسمية.

أبطال عرض الروبة 

و"الروبة" من إنتاج المركز الوطني للفنون الدرامية والركحية بالقيروان في تونس، ومن بطولة كل من محمد شوقي خوجة، سامية بوڨرة، نورالدين الهمامي، عواطف العبيدي، خلود بديدة، ولطفي المساهلي، ومن إخراج حمادي الوهايبي، وتدور أحداثها في قاعة المحكمة، حيث يحدث انفجار وينهار جزء منها، ويُحبس المتّهم ومحاميان اثنان وقاض ليتقرّبوا بذلك من المتّهم الموجود في المكان ذاته ليُخرجهم من هذا المأزق، إذ تجد مجموعة من الناس نفسها محاصرة في دهليز المحكمة "أربعة محامين وقاضية ومتهم" ومن هناك تبدأ رحلة البحث عن منفذ للخروج، فتنقلب المعادلة ويصبح المتهم صاحب القرار.. وخلال ذلك تتعرض المسرحية لعالم القضاء والمحاماة بإثارة قضايا الفساد التي تنخر هذا القطاع.

واستعارت المسرحية عنوانها من العامية التونسية، من اسم “الروبة” وهي تلك العباءة السوداء التي تميز سلكي المحاماة والقضاء، حيث يتم تجريد المهنتين من قضاء ومحاماة من الزي الرسمي في تعرية للمستور ما وراء العباءة السوداء، وتنطلق المسرحية في سرد معقّد يكشف بعض الأفكار السائدة التي كان يحملها المواطن التونسي تجاه سيادة السلطة القضائية قبل ثورة 14 يناير 2011، ومدى خضوعها لسطوة الرجل الواحد، في مقارنة بما شابها من فساد أفقدها هيبتها وقدسيتها إثر الثورة.

الروبة تونس العرض التونسي غياب مفهوم العدالة المسرح التجريبي الدورة الثلاثون مهرجان المسرح التجريبي

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