مستشفيات بريطانيا تعاني من إهمال وشيك وإغلاق مستمر

كشف أحد كبار مديري هيئة الخدمات الصحية الوطنية أن بعض المستشفيات متداعية للغاية لدرجة أنها تضطر بانتظام إلى إغلاق الأقسام وغرف العمليات لحماية سلامة المرضى.

وأدلى جوليان كيلي، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا، بهذا التصريح عند الإدلاء بشهادته أمام لجنة الحسابات العامة بمجلس العموم يوم الخميس، وقد تم استجوابه حول التقدم المحرز في تعهد الحكومة ببناء 40 مستشفى جديد بحلول عام 2030.

وأخبر كيلي أعضاء البرلمان أن بعض مرافق هيئة الخدمات الصحية الوطنية في حالة سيئة للغاية لدرجة أن الخدمة الصحية لديها “أمثلة طوال الوقت حيث يتعين على المستشفيات إغلاق الوحدات، وتصفية المرضى”، إلى أماكن أخرى.

الأزمات الناجمة في المستشفيات



وكان كيلي يشير إلى المشاكل الناجمة عن ترك المستشفيات غير سليمة من الناحية الهيكلية إما لأنها مصنوعة من الخرسانة الخلوية المسلحة (Raac) أو لأن بيئتها تدهورت خلال السنوات الأخيرة مع تقليص الميزانية الرأسمالية لهيئة الخدمات الصحية الوطنية.

وأضاف كيلي: “لدينا فرق مستشفى تتعامل مع هذا النوع من المشكلات يومًا بعد يوم، "ولذلك لدينا أمثلة على إدارة مخاطر الحرائق والفيضانات ويرجع الكثير من هذا إلى أننا نعلم أننا شهدنا زيادة كبيرة في أعمال الصيانة المتراكمة ونعلم أنه كان هناك توقف مؤقت في الاستثمار في البنية التحتية الجديدة للمستشفيات".

ارتفعت تكلفة معالجة أعمال الصيانة المتراكمة في جميع أنحاء هيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا إلى مستوى قياسي بلغ 10.2 مليار جنيه إسترليني، منها 1.8 مليار جنيه إسترليني مطلوبة لإصلاح المشكلات "عالية المخاطر".

وقال الوزراء إن التعهد المكسور بإنشاء أكثر من 40 مستشفى جديد سيترك هيئة الخدمات الصحية الوطنية "تنهار".

وفي وقت سابق، اضطر مستشفى الملكة إليزابيث في كينغز لين، نورفولك، إلى إغلاق أربع من غرف العمليات الخاصة به بين سبتمبر 2022 ومايو من هذا العام للسماح بإجراء "أعمال تأمين الفشل" في جميع أنحاء الموقع، ولمنع الأسقف والجدران من الانهيار بسبب راك.

وقال متحدث باسم المستشفى إنه في إطار "برنامج الصب" المستمر في المستشفى، يتم نقل بعض الخدمات والأجنحة السريرية إلى منطقة مؤقتة بينما يتم إدخال دعامات فولاذية لتقليل خطر سقوط سقفها بسبب Raac، وأضافت أن البرنامج اكتمل بنسبة 40%.

وقالت أماندا بريتشارد، الرئيسة التنفيذية لهيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا، لأعضاء البرلمان إن موظفي المستشفى يجدون أنه “مرهق للغاية” لمراقبة راك.

وقالت إنه حتى المراقبة المعززة للخرسانة "لا، ولا يمكن أن تقضي بشكل كامل على المخاطر الناجمة عن راك"، تنفذ NHS خطة للقضاء على جميع Raac من ممتلكاتها بحلول عام 2035.