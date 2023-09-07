بعد صفقة هورايزون.. دبلوماسيو الاتحاد الأوروبي يأملون بمزيد من الصفقات مع بريطانيا

قال دبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، إن ذوبان الجليد الدراماتيكي في العلاقات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، أثار الآمال في أن تكون صفقة هورايزون العلمية هي الأولى من بين العديد من الإنجازات.

وزعموا أن رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، تربطهما علاقة وثيقة تتناقض بشكل صارخ مع العداء الذي واجهه مسؤولو الاتحاد الأوروبي من بوريس جونسون وليز تروس.

وقال أحد مصادر وايتهول إن الصفقة “لم تكن لتحدث أبداً في عهد بوريس جونسون”، حسب التايمز البريطانية.

زيادة الأمل بصفقات

وأدت عودة المملكة المتحدة إلى برنامج هورايزون بعد توقف دام ثلاث سنوات إلى زيادة الأمل في سلسلة من الصفقات الجديدة بما في ذلك تعليق التعريفات المخطط لها على السيارات الكهربائية وتحسين التعاون بشأن الهجرة.

وقال دبلوماسيون إن تأكيد سوناك يوم الخميس بأن المملكة المتحدة عادت على الفور إلى برنامج هورايزون كان علامة على ازدهار العلاقات بين رئيس الوزراء ورئيس المفوضية الأوروبية.

وبموجب الاتفاق الذي تم الإعلان عنه يوم الخميس، ستبدأ المملكة المتحدة في الدفع للصندوق في عام 2024 ولكن في امتياز من الاتحاد الأوروبي، سيتمكن العلماء من التقدم فورًا للحصول على تمويل من أجل "تسريع" مستوى مشاركة العلوم البريطانية في Horizon Europe. .

ووصفها سوناك بأنها "الصفقة الصحيحة" للمملكة المتحدة، حيث قال المسؤولون إن داونينج ستريت كانت تدرك أن سبتمبر كان، من الناحية العملية، نقطة فاصلة للعلماء لبدء التقدم بطلب للحصول على تمويل عام 2024.

وذكرت الصحيفة أن المملكة المتحدة واثقة من قدرتها على استعادة مكانتها الرائدة خلال العام إلى الأعوام الثلاثة المقبلة.

وسيضمن "شرط الأداء الضعيف" التعويض إذا حصلت المملكة المتحدة على أقل بنسبة 16% من المبلغ الذي ستستثمره في البرنامج وهو ملياري جنيه استرليني سنويا.

وفي الماضي، كانت المملكة المتحدة تضاهي فرنسا أو ألمانيا، اللتين تعتبران رائدتين في مجال العلوم.

من المقرر أن تبدأ الرسوم الجمركية على صادرات السيارات البريطانية إلى الاتحاد الأوروبي وعلى صادرات السيارات من الاتحاد الأوروبي إلى المملكة المتحدة في يناير، لكن قادة الصناعة على جانبي القناة جادلوا بأن هذه الرسوم يتم فرضها فقط لأن الصناعة لا تستطيع فصل نفسها عن المكونات الصينية بسرعة كافية، وبموجب القواعد يتعين على السيارات على جانبي القناة إثبات أن 45% منها يتم إنتاجها في المملكة المتحدة أو الاتحاد الأوروبي.

وحتى الآن، رفضت المفوضية الأوروبية مناشداتهم، مع الأخذ في الاعتبار أن الدول الأعضاء مثل فرنسا لا تريد أن يُنظر إليها على أنها تقدم أي تنازلات للمملكة المتحدة.

وتقول المصادر إن القضية ستكون على جدول أعمال الاجتماع بين سوناك وفون دير لاين عندما يلتقيان في قمة مجموعة العشرين في الهند نهاية هذا الأسبوع، حيث سيفكر كلاهما في توافقهما مع مصالحهما الأوسع، خاصة وأن فون دير لاين والاتحاد الأوروبي يتبعان سياسات متعددة مصممة لتقليل الاعتماد على سلاسل التوريد الصينية.

وقال أحد المصادر: "يتحدث رئيس الوزراء والرئيس عن المصالح الاستراتيجية حول الصين في كل مرة يلتقيان فيها، إلا أن المطلعين على بواطن الأمور حذروا من أن صفقة هورايزون لم تكن علامة على أن المملكة المتحدة ستعود إلى الاتحاد الأوروبي من خلال النافذة التي غادرتها من الباب الأمامي.

وقال أحد المصادر في أعقاب صفقة هورايزون: "يتعلق الأمر ببناء اتفاقية تجارة وتعاون جيدة للغاية، بدلاً من الاتفاقية المشوشة حقًا التي كانت لدينا".