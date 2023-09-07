الخميس 07 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

انتظام الدراسة خلال الأسبوع الأول فى برنامج «المعايشة اللغوية»

جانب من الفعالية
جانب من الفعالية

يواصل مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بالأزهر فعاليات تطبيق الخطة التنفيذية لبرنامج المعايشة اللغوية في دورته الثانية لكوادر العلماء والباحثين بمسجد الاستقلال بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا.

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وقام مشرفو البرنامج خلال الأسبوع الأول من البرنامج بتنظيم حلقات نقاشية وجلسات حوار مع الباحثين لمناقشة أبحاثهم العلمية؛ لمساعدتهم على زيادة مفرداتهم اللغوية في اللغة العربية، وتنمية مهارات التحدث لديهم، إضافة إلى عقد ورش عمل للطلاب؛ لتعزيز مهاراتهم الكتابية وخلق مساحة للكتابة الإبداعية وبصفة خاصة كتابة السيرة الذاتية وتطوير مهارة التلخيص.

يأتي برنامج «المعايشة اللغوية» ترجمة حقيقية لعالمية الأزهر الشريف، وكونه قبلةً لطلاب العلم الراغبين في التزود من العلوم العربية التي أُنيط به- وفقًا لدستور جمهورية مصر العربية- مسئولية حمايتها ونشرها، كما أنه يبرز وجه مصر الحضاري الممتد عبر سبعة آلاف عام، ويؤكد مكانتها العالمية في تصدير العلم والمعرفة.

 

المعايشة اللغوية مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بمسجد الاستقلال بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا الأزهر الشريف جمهورية مصر العربية

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