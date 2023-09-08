مقامة على التراث البيئى وتضم 10 آلاف كتاب.. الدستور داخل مكتبة مصر العامة بسيوة

مكتبة مصر العامة بسيوة "المكتبة الخضراء".. تعد أول مكتبة بيئية تابعة لصندوق مكتبات مصر العامة مقامة على التراث البيئي السيوي حيث أنها واحدة من ثلاثة وعشرون مكتبة اقليمية تابعة لمكتبة مصر العامة بالقاهرة وتم افتتاحها فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى.





مقامة على الطراز البيئى لواحة سيوة

قال محمد عمران جيرى ، مدير مكتبة مصر العامة بسيوة ، خلال حديثة لـ"الدستور"، أنه تم إنشاء المكتبة الخضراء على الطراز البيئى لواحة سيوة وتعتبر مقصد ثقافى وتعليمى وسياحى لأبناء الواحة وزوارها حيث انه يتم تنفيذ الانشطة المتعددة التى تخدم جميع فئات المجتمع.

_ تضم قاعات اطلاع وقاعة توثيق التراث

وأوضح أن المكتبة مقامة علي مساحة ٢٨٠٠م٢ وتضم قاعة التدريب والاجتماعات، ومعمل المحاسب الآلى واللغات، وقاعة اطلاع الكبار، وقاعة اطلاع الأطفال وقسم المشغولات اليدوية وقاعة ذو القدرات والهمم، وقاعة الانشطة المتعددة، وقاعة توثيق التراث.

_ منطقة العاب بيئية على الطراز السيوى

وأضاف ، أن تضم المكتبة ايضا منطقة العاب خاصة بالأطفال، ومنطقة العاب بيئية على الطراز السيوى ومسرح مفتوح لاقامة الاحتفالات وركن اللوحات الفنية مؤكدا على أنه تم إنشاء وافتتاح مكتبة مصر العامة بسيوة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية .

_ تضم 10 آلاف كتاب فى مجالات المعرفة المختلفة

وأشار إلى أن قسم اطلاع الأطفال والكبار يضم 10 آلاف كتاب فى مجالات المعرفة المختلفة بالإضافة كتيبات عن الثقافة السيوية موضحا أن هناك توافد من السياح الأجانب من الجنسيات المختلفة ويتم استقبال ايضا طلاب المدارس والروضات لتنفيذ الانشطة المتعددة داخل المكتبة وذلك بناءا على توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

_ المكتبة المتنقلة

وأكد على أنه تم تنفيذ فعاليات فى قرية بهى الدين إحدى قرى مبادرة حياة كريمة الرئاسية وذلك من خلال المكتبة المتنقلة فضلا عن اقامة الندوات وورش العمل بالتعاون مع جميع الأجهزة التنفيذية.

مكتبة مصر العامة بسيوة

مكتبة مصر العامة بسيوة

مكتبة مصر العامة بسيوة

مكتبة مصر العامة بسيوة

مكتبة مصر العامة بسيوة

مكتبة مصر العامة بسيوة

مكتبة مصر العامة بسيوة

مكتبة مصر العامة بسيوة

مكتبة مصر العامة بسيوة

مكتبة مصر العامة بسيوة

مكتبة مصر العامة بسيوة

مكتبة مصر العامة بسيوة

مكتبة مصر العامة بسيوة

مكتبة مصر العامة بسيوة