الحوار الوطني.. نقيب الممثلين يطالب بوقف غلق المسارح الخاصة

قال أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إن مسرح القطاع الخاص يشهد حالة من الغلق وهناك أكثر من 6 مسارح في وسط البلد منها مسرح رمسيس والفلكي وكذلك نفس الأزمة في الإسكندرية التي لا يوجد بها مسارح تعمل سوى مسرح أو اثنين فقط، متسائلاً: “مَن يقف وراء غلق المسارح الخاصة.. وأين دور الدولة”؟

أضاف زكي خلال كلمته بجلسة الصناعات الثقافية بالحوار الوطني أن كل الدول الكبرى تحتفل بأن لديها شارع للفن والمسرح، ونحن في مصر لدينا شارع عماد الدين الذي يعاني من مشاكل عدة، مطالبًا بضرورة الاستفادة من قانون الرياضة بالتطبيق على المسرح ودور العرض فيما يتعلق بالاعفاءات من فواتير الخدمات.

وطالب بضرورة بتطوير السرك القومي والعمل على ضخ دماء جديدة وتعيين أعضاء جدد والعمل على دعم مسرح العرائس خاصة أن مصر هى الدولة الوحيدة التي تمتلك مسرحًا للعرائس.

في سياق متصل، قال الموسيقار راجح داوود إن الموسيقى لها تأثير على كل ما هو كائن حى، الجميع يتأثر بالموسيقى لما لها من علاقة مباشرة بتربية المشاعر، التى تعد أحد المهام الأساسية التى تولد نتيجة الفنون وأكثرها المزيكا.

جاء ذلك فى كلمته بلجنة الثقافة والهوية الوطنية حول ملف الصناعات الثقافية بين الواقع المأمول :السينما والدراما والتلفزيونية.

تابع "من خلال تربية المشاعر، الإعلام لابد أن يرتقي بوجدان الشعب المصرى، نصف المحطات الفضائية اعلانات هذا النوع من موسيقى الإعلانات سيطر سيطرة كبيرة على مشاعر المواطنين وهناك شباب لا يعرفون عن المزيكا سوى مزيكا الإعلانات التى يكون بها تأثير سلمى على المجتمع.