الأحد 03 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أشرف زكى: مهرجان العلمين كان تظاهرة "فنية كبيرة"

أشرف زكي
أشرف زكي

علق الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، على فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في دورته الأولي.

وقال زكي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء دي إم سي "، مع الإعلامية إيمان الحصري، المُذاع عبر فضائية "DMC" مساء اليوم:"هناك نجاح كبير للحفلات وإقبال جماهيرى من مختلف الأعمار على المهرجان، ومهرجان العلمين حقق الغرض منه بالترويج لمدينة العلمين التي تحولت من مدينة ألغام لمدينة أحلام نفتخر بها، وأشكر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على المجهود الكبير الذي بذلته لإنجاح المهرجان".

أضاف أن مهرجان العلمين الجديدة كان تظاهرة فنية كبيرة: "لم أصدق ما رأيته، ومدينة العلمين الجديدة أصبحت في أبهى صورها ونفتخر كمصريين أن لدينا هذه المدينة الساحرة".

أشار إلى أن حجم الجمهور في مهرجان العلمين كان كبيرًا للغاية، حيث كان هناك إقبال جماهيرى كبير من الجمهور المصرى أو من الدول العربية الشقيقة وكان هناك زحام كبير في مدينة العلمين.

مهرجان العلمين دي ام سي ايمان الحصري مساء دى ام سى

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