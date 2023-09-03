الأحد 03 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ناقد فنى: مهرجان العلمين أحلى من "كان" و"المتحدة" حققت الهدف تثقيفيًا

مهرجان العلمين
مهرجان العلمين

علق الناقد الفني خالد محمود، على فعاليات مهرجان  العلمين الجديدة في نسخته الأولى.

وقال خالد، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبني عسل، المُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم :"مهرجان العلمين أحلى من مهرجان "كان"، وعارف إني هتهاجم بسبب الكلام ده".

أضاف أن ما يحدث في مهرجان كان فقط، أن النجوم تذهب إلى الاسم وهم ناجحين في تسويق أنفسهم مع وجود نجوم عالميين، مؤكدًا أننا نحتاج تسويق أنفسنا فقط.

وأشاد بمجهود الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في تنظيم مهرجان العلمين الجديدة، مؤكدا أن المتحدة أصابت الهدف في العلمين، سواء من رؤية استراتيجية أو تثقيفية أو توصل رسالة وفقط نحتاج نسوق لأنفسنا.

العلمين الحياة اليوم فضائية الحياة لبنى عسل خالد محمود

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