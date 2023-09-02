الأكاديمية العربية: مشروعاتنا في العلمين تكفل الاستدامة والعمل بالمدينة طوال العام

كشف الدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، عن تفاصيل المؤتمر العالمي الدولي للمعلومات الجيومكانية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم، إن هناك أكثر من 50 دولة حول العالم حضرت المؤتمر الدولي الجيومكاني في مصر.

وأضاف رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، أن أول مشروع يعمل بالعلمين الجديد كان للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وأشار إلى أن مشروعات الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا في العلمين تكفل الاستدامة والعمل في المدينة طوال العام.