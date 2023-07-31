شاملة ومجانية.. "الأكاديمية العربية" تكشف تفاصيل منحة أوائل الثانوية العامة

أعلن الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، تخصيص منح دراسية لأوائل الثانوية العامة للالتحاق بالأكاديمية بمختلف الكليات والأفرع.

وقال عبدالغفار، خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر" المذاع على "CBC":"مبروك لأبنائنا وأولادنا الذين نفخر بهم، شباب مصر الرائع المتميز".

وواصل: "أهنئهم وأقول لهم ألف مبروك وربنا يحفظكم ويبارك فيهم، وعليكم أن تفخروا بانفسكم واهلكم، ووطنكم، وهذه اللحظات تتكرر مرة أخرى في مرات أخرى".

وكشف تفاصيل هديته لأوائل الثانوية العامة، قائلًا:"أهنئ جميع الأوائل، سواء المرشحين للطب والهندسة، لافتًا إلى أنه يوجد 14 تخصص مختلف، ونرحب بكل أوائل مصر، بمنحة كاملة بالكلية، التي يختارونها، وسيتم منحهم شهادات معتمدة ودولية، ويمكنهم الدخول على برامج الجامعات الدولية المختلفة التي يختارونها".

واختتم حديثه: "اختاروا كليتكم وأهلًا بيكم، المنحة شاملة ومجانية، وأعدكم بأفضل خدمة تعليمية تليق وتناسب قدراتكم".