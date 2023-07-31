الإثنين 31 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

شاملة ومجانية.. "الأكاديمية العربية" تكشف تفاصيل منحة أوائل الثانوية العامة

الدكتور إسماعيل عبد
الدكتور إسماعيل عبد الغفار

أعلن الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، تخصيص منح دراسية لأوائل الثانوية العامة للالتحاق بالأكاديمية بمختلف الكليات والأفرع.

وقال عبدالغفار، خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر" المذاع على "CBC":"مبروك لأبنائنا وأولادنا الذين نفخر بهم، شباب مصر الرائع المتميز".

وواصل: "أهنئهم وأقول لهم ألف مبروك وربنا يحفظكم ويبارك فيهم، وعليكم أن تفخروا بانفسكم واهلكم، ووطنكم، وهذه اللحظات تتكرر مرة أخرى في مرات أخرى".

وكشف تفاصيل هديته لأوائل الثانوية العامة، قائلًا:"أهنئ جميع الأوائل، سواء المرشحين للطب والهندسة، لافتًا إلى أنه يوجد 14 تخصص مختلف، ونرحب بكل أوائل مصر، بمنحة كاملة بالكلية، التي يختارونها، وسيتم منحهم شهادات معتمدة ودولية، ويمكنهم الدخول على برامج الجامعات الدولية المختلفة التي يختارونها".

واختتم حديثه: "اختاروا كليتكم وأهلًا بيكم، المنحة شاملة ومجانية، وأعدكم بأفضل خدمة تعليمية تليق وتناسب قدراتكم".

أوائل الثانوية العامة منحة شاملة منحة تعليمية لأوائل الثانوية العامة

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

الآن رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط فى جميع المحافظات

اللينك متاح.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

اللينك فعال.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات

لينك فَعَّال| رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 وزارة التربية والتعليم

الآن نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط| موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

أم الفنون.. المصرى القديم.. الموسِيقِىّ والمطرب الأول «2»

إبراهيم داود

نقطة زرقاء باهتة

وائل لطفي

النصر صبر ساعة

ماجد حبته

اجتماع الفصائل الفلسطينية

منى رجب

إصلاح ماسبيرو

محمود خليل

التمثال المعجزة

القس. رفعت فكرى

سر السعادة والشباب!!

ماجد حبته

فرانس 24 دهستها الجزائر

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يعود إلى "جنين" بالضفة الغربية.. ماذا حدث ليلاً؟ ولماذا؟

صفقة واشنطن.. التطبيع مع السعودية وخروج المتدينين من حكومة نتنياهو.. ما القصة؟

إسرائيل تتأهب لتدهور محتمل على حدود لبنان