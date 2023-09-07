الخميس 07 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

زكي القاضي: توصيات الحوار الوطني ستصنع المستقبل.. ومشاركات "الشباب" الأكبر

الكاتب الصحفي زكي
الكاتب الصحفي زكي القاضي

أكد الكاتب الصحفي زكي القاضي مقرر مساعد لجنة الشباب في الحوار الوطني، ان الحوار الوطني يستهدف توصيات تراعي المناخ العام ومتطلبات الدولة المصرية، مشددا على ان هناك مسؤلية كبيرة على عاتق لجنة الشباب في طرح رؤية موضوعية.


وقال زكي القاضي خلال مناقشة قضية التمكين السياسي للشباب ودعم الاتحادات والأنشطة الطلابية والمدرجة ضمن لجنة الشباب بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني، إن الشباب عليهم دور كبير في محاربة التشويش لأنهم الحاضر والمستقبل .


وأشار إلى أن حجم الحضور بجلسات الشباب هو الأكبر في الحوار الوطني، مضيفا :"نحن امام اكبر عدد حضور في جلسة واحدة في الحوار.. هذا هو العدد الاكبر في تاريخ الحوار الوطني".

وذكر أن الجلسات تتضمن الاشكاليات وليس الانجازات، لافتا إلى أن 30 يونيو اوجدت نخبة جديدة من الشباب والسيدات، ومن المهم التوافق ومراعاة المنطق في التوصيات بشكل يناسب متطلبات المواطنين، مؤكدًا أن توصيات الحوار الوطني ستصنع المستقبل.

txt

الحوار الوطني.. مؤمن ممدوح يطالب بتفعيل الأسر الحزبية داخل الجامعات

txt

الحوار الوطني.. رئيس الرقابة على المصنفات يطالب بإنشاء جهاز للملكية الفكرية

 

وانطلقت منذ قليل جلسات الأسبوع السادس للمحور المجتمعى بالحوار الوطني، حيث تتضمن جلسة لجنة الثقافة والهوية الوطنية، حول الصناعات الثقافية بين الواقع والمأمول، السينما والدراما التليفزيونية، وأخرى حول الصناعات الثقافية بين الواقع والمأمول، المسرح والموسيقى والغناء، وبالتوازى معها تعقد لجنة الشباب، جلستين بعنوان التمكين السياسى للشباب، ودعم الاتحادات والأنشطة الطلابية.


وتأتى الجلسات النقاشية، بعد أسبوعين على إعلان إدارة الحوار الخروج بأولى توصيات المرحلة الأولى للحوار ورفعها ورفعها للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

 

وكان مجلس أمناء الحوار الوطني توافق على عقد الجلسات بشكل أساسي أيام الأحد، والثلاثاء والخميس من كل أسبوع، ويخصص لكل محور من محاور الحوار الوطني الثلاثة "السياسي - الاقتصادي - الاجتماعي" يوم من الأيام المشار إليها، ويمكن عقد حتى أربع جلسات في اليوم الواحد، لكل جلسة ثلاث ساعات.

زكي القاضي لجنة الشباب الحوار الوطنى التمكين السياسي الاتحادات

الأكثر قراءة

أهالى الشرقية يحتشدون لبدء مؤتمر ملتقى الأحزاب لدعم ترشح الرئيس السيسى (فيديو)

مرشح لمجلس الزمالك: نقدر نتعاقد مع محمد صلاح والأزمة الحالية مؤقتة

"لوائح الأجور" لإشعال الفتنة.. 5 مخرجات من اجتماع "المتحدة" مع نقابتي التمثيل والسينما واتحاد المنتجين

عاجل.. ذا أثلتيك: محمد صلاح لن ينضم لاتحاد جدة هذا الموسم

الداخلية تضبط المتهم بالتعدي بالضرب على بائع جائل

الداخلية تكشف حقيقة سير قائد سيارة برعونة فى مدينة نصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

أحمد عرابى

وائل لطفي

الدين العظيم الذى حولوه إلى سلعة!

ماجد حبته

فلسطين.. السد.. والعرب

الحسين عبدالرازق

الناس اللى ركبوا الترند!

خالد عكاشة

صراع القيادة والنفوذ فى الشمال السورى

محمد العسيري

الحيارى والمتعبون فى حضرة الشيخ ياسين

خالد حريب

انتخابات رئاسية واحتفالات الانتصار على الإرهاب

وائل لطفي

الجذور السامة للمشكلة السكانية

صور

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

«أعلى نقاط التفاهم».. إسرائيل على وشك التوصل لاتفاق تطبيع مع السعودية

الاحتلال يعتقل فلسطينيًا طعن 3 مستوطنين فى القدس

الخارجية الفلسطينية تطالب بضرورة الاعتراف الفورى بالدولة وإنهاء الاحتلال