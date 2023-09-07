زكي القاضي: توصيات الحوار الوطني ستصنع المستقبل.. ومشاركات "الشباب" الأكبر

أكد الكاتب الصحفي زكي القاضي مقرر مساعد لجنة الشباب في الحوار الوطني، ان الحوار الوطني يستهدف توصيات تراعي المناخ العام ومتطلبات الدولة المصرية، مشددا على ان هناك مسؤلية كبيرة على عاتق لجنة الشباب في طرح رؤية موضوعية.



وقال زكي القاضي خلال مناقشة قضية التمكين السياسي للشباب ودعم الاتحادات والأنشطة الطلابية والمدرجة ضمن لجنة الشباب بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني، إن الشباب عليهم دور كبير في محاربة التشويش لأنهم الحاضر والمستقبل .



وأشار إلى أن حجم الحضور بجلسات الشباب هو الأكبر في الحوار الوطني، مضيفا :"نحن امام اكبر عدد حضور في جلسة واحدة في الحوار.. هذا هو العدد الاكبر في تاريخ الحوار الوطني".

وذكر أن الجلسات تتضمن الاشكاليات وليس الانجازات، لافتا إلى أن 30 يونيو اوجدت نخبة جديدة من الشباب والسيدات، ومن المهم التوافق ومراعاة المنطق في التوصيات بشكل يناسب متطلبات المواطنين، مؤكدًا أن توصيات الحوار الوطني ستصنع المستقبل.

وانطلقت منذ قليل جلسات الأسبوع السادس للمحور المجتمعى بالحوار الوطني، حيث تتضمن جلسة لجنة الثقافة والهوية الوطنية، حول الصناعات الثقافية بين الواقع والمأمول، السينما والدراما التليفزيونية، وأخرى حول الصناعات الثقافية بين الواقع والمأمول، المسرح والموسيقى والغناء، وبالتوازى معها تعقد لجنة الشباب، جلستين بعنوان التمكين السياسى للشباب، ودعم الاتحادات والأنشطة الطلابية.



وتأتى الجلسات النقاشية، بعد أسبوعين على إعلان إدارة الحوار الخروج بأولى توصيات المرحلة الأولى للحوار ورفعها ورفعها للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وكان مجلس أمناء الحوار الوطني توافق على عقد الجلسات بشكل أساسي أيام الأحد، والثلاثاء والخميس من كل أسبوع، ويخصص لكل محور من محاور الحوار الوطني الثلاثة "السياسي - الاقتصادي - الاجتماعي" يوم من الأيام المشار إليها، ويمكن عقد حتى أربع جلسات في اليوم الواحد، لكل جلسة ثلاث ساعات.