الخميس 07 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الحوار الوطني.. هاني شنودة: الطفل المصري موهوب بفطرته

الموسيقار هاني شنودة
الموسيقار هاني شنودة

قال الموسيقار هاني شنودة إن الطفل المصري موهوب بفطرته ويجب علينا تنمية تلك الموهبة.

أضاف شنودة خلال كلمته بجلسة الصناعات الثقافية المنعقدة في الحوار الوطني:"نفسي نوفر كل الأشياء أمام الطالب وهو يختار، على أيامي كان موجود هواية الموسيقي والزراعة البساتين واللاسلكي والطيران الشراعي، وكان الأمر أمامي اخترت الموسيقى.

وتابع "عاوزين التبادل الثقافي بشكل أكبر، أنت لست وحدك في هذا العالم، مهم نسمع تجارب الآخرين في كل مكان في العالم، نحتاج التبادل الثقافي لأنه مهم".

وأشار الموسيقار الكبير إلى أهمية الحفاظ على الأغنية المصرية، قائلا: "الأغنية بتحافظ على الهوية المصرية في اللغة العامية المصرية بنت الأغنية المصرية وتحافظ عليها لسنوات يجب أن نرتقي بها ونحافظ عليها ".

في السياق، قال شادى مؤنس إن الفنانين هم من يصنعون الذوق العام، لافتًا إلى أنه ممكن أن يتم تحقيق الارتقاء بالذوق العام من خلال التوسع فى مهرجانات مثل مهرجان القلعة وقوافل فنية تجوب القرى والأحياء.

أضاف مؤنس أنه لا بد أن تقوم الدولة بعمل برامج غير هادف للربح لرفع الذوق العام، مطالبًا بأن فكرة أن تكون مادة الموسيقي فى المدارس مادة أساسية وليست مادة على الهامش لكى تحظى باهتمام.

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جاء ذلك فى كلمته بالجلسة الثانية بلجنة الثقافة والهوية الوطنية حول ملف الصناعات الثقافية بين الواقع المأمول: المسرح والموسيقى والغناء.

وانطلقت اليوم جلسات الأسبوع السادس للمحور المجتمعى بالحوار الوطني، حيث تتضمن جلسة لجنة الثقافة والهوية الوطنية، حول الصناعات الثقافية بين الواقع والمأمول، السينما والدراما التليفزيونية وأخرى حول الصناعات الثقافية بين الواقع والمأمول، المسرح والموسيقى والغناء، وبالتوازى معها تعقد لجنة الشباب، جلستين بعنوان التمكين السياسى للشباب، ودعم الاتحادات والأنشطة الطلابية.

تأتى الجلسات النقاشية، بعد أسبوعين على إعلان إدارة الحوار الخروج بأولى توصيات المرحلة الأولى للحوار ورفعها ورفعها للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

الموسيقار هاني شنودة الطفل المصري الصناعات الثقافية الحوار الوطنى الموسيقى

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