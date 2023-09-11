إتاوة جبرية.. متى تنتهي أزمة "بلطجة السياس" في الشوارع؟

يوميًا يواجه المواطنون أزمة "السُياس" في الشوارع والمدن الرئيسية والتي تفاقمت بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة إلى الحد الذي جعل السُياس يسطو على الشوارع ويعتدون على المواطنين.

ومؤخرًا أمرت جهات التحقيق بالجيزة بحبس سايس 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتعدي على سيدة بعمل فعل غير أخلاقى أثناء مرورها من أمامه بفيصل، وتم حبس سايس تعدى على سيدة بفعل غير أخلاقى أثناء مرورها من أمامه.

وبعد تحريات النيابة عن هذه الواقعة للتأكد من هوية السايس وما إذا كان له سوابق، بينت أدلة النيابة تحديد وضبط الشخص المشار إليه وحددت أنه سايس مقيم بمنطقة الهرم بالجيزة محكوم عليه فى 3 قضايا "تسول"، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

بلطجة وإتاوة جبرية

يوميًا تذهب سهام جابر إلى عملها بمنطقة وسط البلد بسيارتها الخاصة، وتواجه صعوبة كبيرة ومعاناة أثناء صف سيارتها إما بسبب الزحام أو السيطرة على الشارع من قبل "السُياس".

تقول سهام: " الأزمة ليست في زحام الشوارع وإنما في إمكانية إيجاد مكان للركنة، وبمجرد صف العربية به أجد شخص أشبه بالبلطجي يظهر فجأة ويطلب إتاوة ثمن الركنة".

توضح سهام: "اتعرض كل يوم الى البلطجة من قبل السايس أثناء ذهابي إلى عملي أو قضاء أي مشوار آخر، ومشاكل السُياس متعدد وليس لها حد، فقد سبق وحدث معي أن أصف السيارة في مكان ويطلب السايس مبلغ وبعد العودة أثناء مغادرتي يظهر سايس آخر ويطلب هو أيضًا إتاوة جديدة مرة أخرى وكل هذا في خلال ساعتين فقط".

تضيف: " نتعرض يوميًا للأذى والبلطجة من قبل السُياس الذين اعتبروا أن الشارع ملكًا لهم، ونتمنى أن يكون هناك مواجهة ومحاربة لهم من قبل الدول حفاظًا على حياتنا وأماننا".

ومن جانبه تقول هبة عبدالله أنها تعاني من بلطجة السُياس أكثر من مرة في اليوم: " أنا تقريبا كل مكان بركن فيه العربية بيظهرلي سايس ويطلب فلوس، ولو وقفت 4 أو 5 مرات في أماكن مختلفة لشراء بعض الأغراض أي مدة لم تتجاوز 5 دقائق، فأتعرض إلى بلطجة السايس عند رفض دفع الإتاوة".

توضح هبة: " حتى عندما تدفع للسايس إكراهًا على هذا الوضع هم لم يرتضوا المبلغ الذي تدفع إن كان بعض الفكة أو 5 جنيه، وحاليًا يرفضوا إي مبلغ أقل من 10 جنيهات وكأنها تسعيرة إجبارية فرضوها بامتلاكهم الشارع والرصيف".

تطالب هبة في ختام حديثها: " أتمنى إيجاد حل رادع لبلطجة السياس في الشارع وتعديهم على جميع المواطنين في كل لحظة، الشارع منفعة للجميع ولا يجب أحد استغلاله لإرهاب المواطنين".

أماكن ساحات الانتظار غير القانونية

وناشدت خدمات الإدارة العامة للمرور المواطنين بالإبلاغ عن أماكن ساحات الانتظار غير القانونية، والسيارات المخالفة، وأماكن الحوادث.

فيما خصصت الإدارة العامة للمرور، عدة أرقام تليفونية للمواطنين؛ للإبلاغ عن أي مشكلات مرورية تواجههم، من خلال الأرقام التالية: