منتدى ثقافة وإبداع يستضيف شباب المترجمين الأحد

يقام بمركز الإبداع بساحة دار الأوبرا فعالية جديدة من فعاليات منتدى ثقافة وإبداع، الذى ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية، حيث تقام ندوة بعنوان "شباب المترجمين فى الجامعات المصرية" يدير اللقاء الكاتب الصحفى طارق الطاهر المشرف على المنتدى، وذلك في الخامسة من مساء الأحد المقبل.

يتحدث في الندوة د.أحمد القاضى، د.دينا رمضان، د.مرسى عواد، عن تجاربهم مع شباب المترجمين، التى أسفرت عن 3 كتب مترجمة، هى "القرية"، "علم اللغة البيئى" و"المعرفة المستدامة"، وهذه الكتب نتاج تعاون بين المركز القومى للترجمة ووزارة التعليم العالى إذ أقيمت المسابقة تحت عنوان "ترجم وابدع".

يتحدث فى الندوة أيضا شباب المترجمين الذين شاركوا فى هذه المسابقة التى تولى التحكيم فيها نخبة من كبار المترجمين وأساتذة اللغات بمختلف الجامعات المصرية.

◘ صندوق التنمية الثقافية

استطاع صندوق التنمية الثقافية على مدى خمسة وعشرين عاماً منذ إنشائه 1989 أن يقوم بدور فعال ومؤثر فى دعم وتنمية الحياة الثقافية فى مصر، وأن يمد جسور التحاور الخلاق بين المثقفين والفنانين بعضهم البعض وبينهم وبين الجمهور العريض ..كما عمل على الكشف عن المواهب الشابة فى مختلف المحافظات ودعمها ووضعها على طريق التميز والإبداع.

فصندوق التنمية الثقافية يسير بخطى سريعة ومدروسة فى نفس الوقت نحو تحقيق مفهوم التنمية الثقافية الشاملة وفق منظومة متكاملة تهدف لدعم الفنون والثقافة والارتقاء بها ونشرها لدى مختلف فئات الشعب. وهو فى سبيل ذلك أقام العديد من المكتبات العامة والمراكز الثقافية فى مختلف القرى والنجوع والأحياء الشعبية وهذا من أهم الأعمال التى تضرب فى عمق مفهوم التنمية الثقافية وبلغ عدد المكتبات التى أنشأها الصندوق فى أماكن لم يكن من المتصور إقامة مثل هذه المكتبات بها نحو 90 مكتبة.