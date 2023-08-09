الأربعاء 09 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

الأحد المقبل.. هالة البدري ضيفة منتدى ثقافة وإبداع

هالة البدري
هالة البدري

يستضيف مركز الإبداع بساحة دار الأوبرا، فعالية جديدة من فعاليات منتدى ثقافة وإبداع، الذى ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية، حيث يستضيف الأديبة الكبيرة هالة البدري الحاصلة على جائزة الدولة التقديرية فى الآداب لهذا العام، وذلك في الخامسة من مساء يوم الأحد المقبل.

يدير الحوار الكاتب الصحفى طارق الطاهر المشرف على المنتدى، ويتطرق الحوار للمراحل الأساسية فى مسيرة هالة البدرى الإبداعية والصحفية، التى أهلتها للحصول على جائزة الدولة التقديرية، فضلا عن العديد من الجوائز الأخرى.


هالة البدرى صاحبة مسيرة إبداعية متفردة، صدر لها 17 عملا ما بين الرواية والمجموعات القصصية، فضلا عن 11 كتابا فى مختلف مناحى الثقافة والفكر، وترجمت أعمالها إلى إحدى عشرة لغة، ودرست نصوصها فى العديد من الجامعات المصرية والدولية.. كما حصلت على العديد من الجوائز منها جاىزة الدولة للتفوق 2012.

وكُرمت البدري من العديد من الهيئات المصرية والدولية منها ضيف شرف معرض الجزائر الدولى للكتب 2002. كما كانت عضو لجنة التحكيم فى العديد من الجوائز منها جائزة الدولة التشجيعية، التفوق، يوسف إدريس، كفافيس الدولية، وترجمت لها العديد من القصص والروايات إلى الكردية، الإنجليزية، الفرنسية الإسبانية، الصربية، اليونانية الرومانية، وغيرها من اللغات، وشاركت فى الكثير من المؤتمرات الدولية داخل وخارج مصر.

مركز الإبداع بساحة دار الاوبرا منتدى ثقافة وإبداع قطاع صندوق التنمية الثقافية هالة البدرى جائزة الدولة التقديرية الصحفي طارق الطاهر

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