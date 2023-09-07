الخميس 07 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

دلالات توقيت إعلان واشنطن نشر قذائف اليورانيوم المنضب بأوكرانيا

اليورانيوم
اليورانيوم

كشف الدكتور عمار قناة، أستاذ العلوم السياسية، عن دلالات توقيت إعلان واشنطن ولندن نشر  قذائف اليورانيوم المنضب بأوكرانيا، مؤكدا أن ما يتم الإدلاء به عبارة عن إفلاس سياسي واتجاه للتصعيد.

وقال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "منتصف النهار" المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، إن التصعيد السياسي أوضح وأكبر من التصعيد العسكري، قائلا: "واشنطن ولندن تمارسان المزيد من الاستفزازات بإرسالهما تلك القذائف كونها محرمة دوليًا وستخلف المزيد من الجدل".

وتابع: "كل هذا يدل على المحاولات الفاشلة، فالولايات المتحدة الأمريكية تريد مد أمد تلك الأزمة، خاصة وهي أحد ملفات بايدن في معركته الانتخابية المقبلة".

قذائف اليورانيوم المنضب أوكرانيا روسيا أمريكا جو بايدن

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