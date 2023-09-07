الخميس 07 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبير يعلق على قرار أمريكا بتزويد أوكرانيا بأسلحة تحتوى على اليورانيوم المنضب

أوكرانيا
أوكرانيا

علق آصف ملحم، الخبير في الشئون الروسية، على قرار الولايات المتحدة الأمريكية بتزويد أوكرانيا بأسلحة تحتوي على اليورانيوم المنضب.

ارتفاع نسب السرطان بعد استخدام اليورانيوم المنضب بنسبة 2.5 مرة

وقال، خلال مداخلة عبر تطبيق زووم على فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس، إن قذائف اليورانيوم المنضب عبارة عن مواد مشعة قليلة الإشعاع عن الطبيعي، ولكن خطورته تكمن في ارتفاع نسب السرطان بنسبة 2.5%، مثلما حدث في العراق ويوغوسلافيا وكوسوفو.

وتابع، أن الآثار الصحية والبيئية له كارثية جدًا، خاصة أن القذيفة تتفتت تمامًا بعد ضربها، مما يجعلها سريعة الامتصاص للترب الزراعية، حيث تأتي خطورتها على المدى البعيد بعد تشبع التربة بتلك المواد المشعة على صحة الإنسان سواء في المواليد المشوهة نتيجة الإشعاع الموجود في هذه المادة أو في السرطانات خاصة سرطان الجلد.

روسيا تندد بقرار واشنطن إرسال ذخائر اليورانيوم المنضب إلى كييف

ونددت روسيا، أمس، بخطة أمريكية لتزويد أوكرانيا بأسلحة تحتوي على اليورانيوم المنضب، ووصف نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريباكزف، توريد أسلحة اليورانيوم المنضب إلى كييف بأنه "عمل إجرامي"، مشددًا على أنه لا يوجد حوار مع واشنطن فقط تواصل حول القضايا الإنسانية الكبرى.

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