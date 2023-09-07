محافظ الغربية يتفقد معرض "أهلًا مدارس" بحي ثان طنطا.. ومكافأة مالية لعمَّال النظافة

أجرى الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، مساء اليوم، جولة تفقدية لمتابعة تجهيز معرض أهلا مدارس بحي ثان طنطا.

وتفقد رحمي خلال الجولة تجهيز معرض "أهلًا مدارس" بحي ثان طنطا والذي سيوفر كل المستلزمات المدرسية لمختلف المراحل التعليمية بأسعار مخفضة، بداية من المنتجات الغذائية والأدوات المكتبية والملابس الخاصة بالمدارس «الیونیفورم»، بالإضافة للأحذية والحقائب والملابس الرياضية.

وأشار المحافظ إلى أن تنفيذ تلك المعارض يأتي تنفيذًا لرؤية القيادة السياسية بالوقوف بجانب المواطنين، مؤكدًا أنه خلال أيام سوف يتم افتتاحها لتكون جاهزة بكل المستلزمات التي يحتاج إليها الطلاب.

بحث شكاوى المواطنين

وخلال الجولة، قدَّم عدد من المواطنين شكواهم لمحافظ الغربية والذي بدوره استمع لمشكلاتهم، موجهًا جميع الجهات المعنية بسرعة حلها في أقرب وقت ممكن؛ من أجل تحسين جودة الحياة للمواطنين، والمساهمة الفعالة لتحقيق التنمية الشاملة في مختلف نواحي الحياة.

وفي لفتة إنسانية، قدَّم المحافظ الدكتور طارق رحمي، الشكر لعمَّال النظافة وأشاد بجهودهم وتفانيهم في العمل لظهور المدينة بالشكل الحضاري، مشيرًا إلى أن عمَّال النظافة بالغربية يستحقون التحية والإشادة على مواصلتهم العمل ليلًا نهارًا، من أجل الحفاظ على نظافة شوارع وأحياء محافظة الغربية.

كما وجَّه المحافظ، بصرف مكافأة مالية للعمَّال بحي ثان طنطا؛ تقديرًا لجهودهم المتواصلة وإخلاصهم في العمل، وحافزًا لمواصلة الاجتهاد والارتقاء بمستوى ومظهر الحي، وذلك بحضور الدكتور محمود عيسى، رئيس حي ثان طنطا.