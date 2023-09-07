رسميًا.. بلدية المحلة يعلن تمديد عقد عبد الرحمن اللاهوني

أعلن نادي بلدية المحلة تمديد عقد لاعبه عبد الرحمن اللاهوني مع الفريق الأول لكرة القدم وذلك في إطار الاستعداد للموسم الجديد من مسابقة الدوري الممتاز نسخة 2023/2024.

وقال بلدية المحلة، عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "سنوات جديدة بالنادي الملكي".

أضاف ممثل محافظة الغربية بدوري الأضواء والشهرة عبر حسابه:"لاعبنا "عبد الرحمن اللاهوني" يُجدد تعاقده مع بلدية المحلة ليستمر لـمواسم قادمة، #BaladiyatElMahallaSC# بلدية المحلة".

ويعمل مسؤولو بلدية المحلة، حاليًا، على تدعيم الفريق بأفضل الصفقات والمحترفين الأجانب على أعلى مستوى، لعمل جيل متجانس بين الشباب والخبرة، يستطيع الصمود بدوري الأضواء والشهرة ومناطحة الكبار، وتحقيق نتائج مميزة خلال منافسات موسم 2023/2024 وعدم العودة سريعًا للقسم الثاني "دوري المحترفين" حاليًا في أول مواسمه المقبلة.

أحمد العش يدعم قلب دفاع بلدية المحلة في الصفقة الـ13

وأعلن بلدية المحلة، أمس الأربعاء، التعاقد مع المدافع أحمد العش، قادمًا من البنك الأهلي.

يعد أحمد العش، شقيق مصطفى العش، الذي انتقل مؤخرًا من غزل المحلة إلى نادي زد الذي يشارك في الدوري الممتاز الموسم المقبل أيضًا.

في السياق، نجحت إدارة التعاقدات في نادي بلدية المحلة حتى الآن، في إبرام 13 صفقة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية "2023" وهم أحمد العش من البنك الأهلي وعبدالله محمود من المقاولون العرب، وأحمد رضا من وادي دجلة، وإبراهيم شتا من بيراميدز، ومحمد الزافراني من إسبانيول، ومهاب أشرف من سموحة والبوروندى محمد ألاميسي وكريم أشرف من دكرنس، ويوسف حسن من بورتو السويس، ومحمد أشرف من بورتو السويس، ومحمد عبدالناصر من فاركو، ومؤمن راضي من إنبي، وماجد هاني من الزمالك.