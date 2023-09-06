الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

للبقاء بين الكبار.. بلدية المحلة يعلن ضم أحمد العش (فيديو)

بلدية المحلة
بلدية المحلة

تواصلت لجنة التعاقدات بنادي  بلدية المحلة، برئاسة مصطفى الشامي، تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بأفضل الصفقات والعناصر المميزة.

يأتي ذلك ضمن استعدادات بلدية المحلة للموسم الجديد من مسابقة الدوري الممتاز نسخة 2023/2024.

العش أحدث صفقات بلدية المحلة بالميركاتو الصيفي

ونجح مسئولو بلدية المحلة في إتمام التعاقد مع المدافع أحمد العش، قادمًا من البنك الأهلي.

ويعد أحمد العش، شقيق مصطفى العش، والذي انتقل مؤخرًا من غزل المحلة إلى نادي زد، الذي يشارك في الدوري الممتاز الموسم المقبل أيضًا.

ويعمل مسئولو بلدية المحلة، في الوقت الحالي، على بناء فريق يجمع بين الخبرة والشباب، حتى يستطيع الصمود بدوري الأضواء والشهرة ومناطحة الكبار، وتحقيق نتائج مميزة خلال منافسات موسم 2023/2024، وعدم العودة سريعًا للقسم الثاني "دوري المحترفين" حاليًا.

13 صفقة.. خريطة تعاقدات البلدية استعدادًا للكبار

وتعتبر صفقة العش، بمثابة الصفقة الثالثة عشرة، التي أبرمها ممثل محافظة الغربية، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية 2023، بعد ضم الكثير من اللاعبين، حيث جاءت خريطة تعاقدات بلدية المحلة على النحو التالي:

أحمد العش من البنك الأهلي وعبدالله محمود من المقاولون العرب، وأحمد رضا من وادي دجلة، وإبراهيم شتا من بيراميدز، ومحمد الزافراني من إسبانيول، ومهاب أشرف من سموحة، والبوروندي محمد ألاميسي وكريم أشرف من دكرنس، ويوسف حسن من بورتو السويس، ومحمد أشرف من بورتو السويس، ومحمد عبدالناصر من فاركو، ومؤمن راضي من إنبي، وماجد هاني من الزمالك.

تجدر الإشارة إلى أن نادي بلدية المحلة قد نجح في العودة مجددًا للظهور بدوري الأضواء والشهرة، بعد غياب دام لأكثر من 15 سنة في القسم الثاني سابقًا "المحترفين حاليًا"، عقب الفوز الكبير على دكرنس، في ختام منافسات القسم الثاني الموسم الماضي 2022/2023، برباعية دون رد.

ويقود الفريق فنيًا أحمد عبدالرءوف، لاعب الزمالك السابق، وصاحب إنجاز عودة بلدية المحلة للتواجد مرة أخرى بين الكبار.

وفي السياق ذاته، قرر مسئولو بلدية المحلة، استمرار عبدالرءوف في منصب المدير الفني للفريق حتى نهاية الموسم المقبل.

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