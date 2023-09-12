7 أسرار لتربية مثالية لطفلك لـ شيري هيرلود (2)

العناية بطفلك الصغير لا تقتصر على الاهتمام بطعامه وشرابه وملبسه، ولكن هناك الكثير من الأشياء الأخرى التي لا تقل أهمية عن ذلك كالحب والحنان والحب معه والاستماع إليه

وفي السطور التالية نقدم لك مجموعة من النصائح التي تساعدك على تربية طفلك بطريقة مثالية:

كلما كنت بالقرب من طفلك خلال إطعامه أو تغيير حفاضته أو نظافته الشخصية أو اللعب معه، قومي بالتحدث إليه كما لو كان يفهم كل ما تتلفظين به فالأطفال يدركون قبل أن يتمكنوا من التعبير عن أنفسهم وسيعمل صوتك ونظرات عينيك على تحفيز اهتمامه بالتواصل الكلامي

قومي بتخصيص فترة زمينة من عشر إلى خمس عشرة دقيقة مرتين في اليوم من أجل وقت للعب المتميز مع طفلك

هزي شخشيخة أو انقري طبلة وراقبي استجابته

أديري لعبة موسيقية وصفقي بيديك مع الإيقاع

قومي بتحريك إحدى العرائس هنا وهناك وغني له أغنية لكي تنطلق ضحكاته

انفخي فقاقيع الصابون عاليًا في الهواء لتشجيع حاسة النظر لديه ومحاولته القبض على الأشياء يمكنك أن تفعلي ذلك عندما يكون صغيرك في الشهر الخامس أو السادس

ضعي قطع مكعبات فوق بعضها ثم قومي بهدمها ثم قومي برصها، ابدئي بثلاث قطع عندما يكون عمره من ستة إلى تسعة شهور و شجعي ابنك ليفعل نفس الشيء.

قومي بإخفاء وجهك وراء بطانية أو مقعد ثم عاودي الظهور أمامه مرة بعد أخرى

قدمي له مجموعة كتب متنوعة ويفضل أن تكون بصور ملونة ولن يمضي وقت طويل حتى يبدأ طفلك في القراءة بنفسه

قومي بفتح وغلق أبواب صندوق ممتلئ ثم اجعلي طفلك الكبير نسبيًا أو الذي بدأ يمشي أن يكتشفه معتمدًا على نفسه

حتى لا يشعر صغيرك بالملل قومي كل اسبوع بتبديل الألعاب التي تتفق مع عمر طفلك

لا تنتظري حتى يسعى طفلك للفت الانتباه نحوه، بادري باللعب والتحدث إليه ومنحه الأحضان والقبلات فالطفل الذي يشعر بأنه مهمل سيقوم بأي شئ مزعج لمجرد للفت الانتباه

قبل الدخول للمدرسة ،اشتركا في الأنشطة الفنية مثل التلوين والرسم وتشكيل الصلصات

مارسا الأدوار الدرامية بالعرائس والدمى وسوف يعشق طفلك التفاعل معك

احضري الملاعق ومضارب العجين والأواني واجعلي طفلك يلعب بها لأن طفلك يحب أن يقلدك وأنت تعدين الطعام

استمتعا معًا بالمناظر الجديدة خلال ركوب الحافلة أو القطار أو أي وسيلة مواصلات وحاولي الإجابة عن جميع الأسئلة التي يطرحها طفلك

دعيه يكتسب خبرات عن العالم من خلال زيارة حديقة الحيوان ،الأسواق التجارية ، المطعم، السوق، وهكذا .

عند الاستعداد لمناسبة اجتماعية على طفلك أن يعرف ما المتوقع من الآخرين وما المتوقع منه؟ إن القواعد التي تضعينها في هذه السن المبكرة تساعد على تحديد سلوكه المستقبلي

إن القواعد التي تضعينها في هذه السن المبكرة تساعد على تحديد سلوكه المستقبلي الأطفال لديهم ما يفضلونه من الطعام وما لا يفضلونه من الطعام

التمسى الحذر عند تقديم أطعمة جديدة لطفلك أو خبرات جديدة أو أحداث غير مألوفة سواء كان داخل المنزل أو خارجه إذا انتابك الشك في أن طفلك لن يكون قادرًا على الاستمتاع بأحد الأنشطة كالذهاب لحفل موسيقي أو معرض تجاري فتجنبي الذهاب

إذا توقعت أن طفلك سيشعر بالتوتر والحزن أو لاحظت عدم استعداده فتجنبي الموقف لصالحك ولصالح صغيرك ولصالح الآخرين

إذا ما تحليت بالمرونة والتكيف كأم وبالحساسية نحو مشاعر واستعداد طفلك سيكون صغيرك أكثر تعاونًا ويتمتع بالاستقرار النفسي

إذا كان طفلك يأكل بمفرده في المطبخ على الدوام أو يتجول في المنزل ممسكًا بقطع طعامه المفضل فإنه سيقوم بالأمر نفسه أثناء ولائم الأعياد والمناسبات حيث تجتمع العائلة بأكملها لذا لابد أن تغرسي عادات السلوك المقبول في طفلك خلال وقت مبكر من حياته

إذا أخطأ طفلك اتخذي إجراء فوريًا لتصحيح الخطأ وساعدي طفلك على فهم ما نفعله بعد أن تعلني له عن ما لا يجب أن نفعله

لا تخدعي نفسك بالاعتقاد أن السلوك المزعج سيتلاشى من تلقاء نفسه، فعادة ما يتواصل السلوك المستفز مع تقدم طفلك في السن ليأخد شكلًا اسوأ حالًا

نصائح للأم العاملة

إذا كنت أما عاملة فاحرصى أن يجمعك بطفلك وقت في الصباح والمساء وقدمي له فيه كل حنانك وحبك

اعثري على شخص يقدم الرعاية لطفلك يكون أهلًا للاعتماد عليه ويتحلى بفلسفة لا تتضارب مع أفكارك وقناعاتك

الطفل الذي ينشأ على أيدي الكثير من المربيين مختلفي الأنماط ومتنوعي الشخصيات ينتابه شعور بأنه نشأ على أيدي أم أو أب مصابين بالشيزوفريبنا وتقلب المزاج

الاستقرار الناجم عن قيام شخص واحد بتقديم الرعاية للطفل يدعم الثقة والأمان والتناغم والحب لدى الطفل

عندما تبحثين عن مربية لطفلك يجب أن تضعي في اعتبارك الأمور التالية