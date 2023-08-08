أسرار التربية المثالية لطفلك.. لشيلي هيرلود (1)

أن يكون المرء أبًا أوأمًا فهذا شيء مهم، وعلى درجة عالية من الخطورة والأهمية فعندما تستقبلون المنحة الإلهية في عالمكم تتغير حياتكم تغيرًا هائلًا ولن تعود أبدًا كما كانت عليه

عندما تكون أبًا أو أمًا تكونون مسؤولون عن الحفاظ على سلامة طفلكم لأنه سيكون ضعيفًا تمامًا ومعتمدًا عليكم كلية ولذا كان لا بد من الاستعداد لاستقبال المولود الجديد ويتطلب ذلك ما يلي:

تغيير نمط المعيشة ونظام الأثاث والإضاءة وترتيب متعلقات الطفل.. مثل الطيور التي تبني أعشاشها فتهيئها لاستقبال فراخها الصغيرة سوف تقومين أنت وشريك حياتك بتنظيم غرفة بديعة ـو ركن حميم لصغيركم. ستتولد لديك اهتمامات جديدة وأولويات جديدة ستترددين على متاجر الأمهات للبحث عن ملابس الحوامل ومتاجر مستلزمات الأطفال حديثي الولادة. ابحثي عن أفضل المشتريات لكن ضعي في اعتبارك الوقاية والأمان واحرصي على أن تكون نهايات وحواف الأثاث ناعمة والدهانات غير سامة. بعد حضور المولود الجميل سيطالبك الوافد الجديد بانتباه كامل وفهم ومرونة والكثير من الصبر،لاحظي عادات طفلك واضبطي يومك وفقًا لساعته الداخلية لكي تجعلي حياتك تسير بشكل سلس من البداية. من أجل تجنب خطر الاختناق، ضعي صغيرك داخل المهد على ظهره ولأعلى لأن النوم على البطن يزيد خطر وفاة الأطفال 1.9 مرة أكثر من النوم على الظهر. حين يستيقظ طفلك وخلال لعبكما معًا اديري طفلك على جنبه أو معدته وضعى أمامه لعبا يراها ويحاول الإمساك بها سيمنحه هذا منظورًا جديدًا ومشوقًا للعالم كما يمنع مرض تشوه الجمجمة.