الخميس 07 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وزيرة الثقافة تتفقد 3 ورش فنية بالشيخ زويد

وزيرة الثقافة تتفقد
وزيرة الثقافة تتفقد 3 ورش فنية بالشيخ زويد

تفقدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة يرافقها اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اليوم، 3 ورش للفنون التشكيلية والخرز والكوريشية، وذلك خلال زيارتها إلى مدينة الشيخ زويد.

وتضم ورشة الفنون التشكيلية رسمًا مع الأطفال باستخدام ألوان الفلوماستر والخشب والباستل، حيث يقوم الأطفال برسوم تعبر عن الانتماء للوطن والبيئة السيناوية، وذلك تحت إشراف الفنانة إيناس سمير، مدير قصر ثقافة العريش ورئيس قسم الفنون التشكيلية والحرف البيئية.

وتضم ورشة الخرز تصميم بعض الأشكال من الخرز مثل الشنط والميداليات والكوستر، وذلك تحت إشراف الفنانة ناهد الشعراوى، فيما تضم ورشة الكروشيه تعليم الغرز بالإبرة وتنفيذ المفارش والشنط بخيوط الكروشيه.

وزيرة الثقافة تلتقي محافظ شمال سيناء

واستقبل محافظ شمال سيناء، وزيرة الثقافة، صباح اليوم، في مكتبه بديوان عام المحافظة في مدينة العريش، خلال زيارتها إلى محافظة شمال سيناء.

وتشمل زيارة الوزيرة إلى محافظة شمال سيناء تفقد ورشة الحرف التراثية وتفقد ورشة رسم وفنون تشكيلية للأطفال وتفقد ورشة أشغال نحاس عن البيئة السيناوية وحضور ندوة ثقافية "رواية- شعر فصحى- شعر شعبي"، وحضور عرض فني لفرقة الأنفوشي للموسيقي العربية وعرض آخر لفرقة بورسعيد للفنون الشعبية.

وتأتي زيارة وزيرة الثقافة إلى محافظة شمال سيناء في إطار الزيارات التي ينفذها الوزراء والمسئولون إلى المحافظة بعد عودة الحياة إلى طبيعتها.

وشارك في اللقاء المنعقد في ديوان عام المحافظة اللواء أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة، اللواء مصطفي محمد مصطفي، رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ، عمرو بسيوني، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة وأمل عبدالله، رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي، وأشرف المشرحاني، رئيس فرع ثقافة شمال سيناء.

وزيرة الثقافة تتفقد 3 ورش فنية بالشيخ زويد
وزيرة الثقافة تتفقد 3 ورش فنية بالشيخ زويد
وزيرة الثقافة تتفقد 3 ورش فنية بالشيخ زويد
وزيرة الثقافة تتفقد 3 ورش فنية بالشيخ زويد
وزيرة الثقافة تتفقد 3 ورش فنية بالشيخ زويد
وزيرة الثقافة تتفقد 3 ورش فنية بالشيخ زويد
وزيرة الثقافة اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة مدينة الشيخ زويد قصر ثقافة العريش قسم الفنون التشكيلية والحرف البيئية

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