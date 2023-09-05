محافظ شمال سيناء: الكهرباء زادت بنسبة 8 أضعاف في المحافظة

استقبل اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اليوم الثلاثاء، المهندس سامي عرفة أبو ورده رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء بمكتبه، في حضور العميد أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة.

وأكد المحافظ، أن المحافظة تشهد طفرة كبيرة في تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية في مختلف مدن المحافظة، وفي شتى القطاعات ومن بينها قطاع الكهرباء.

وأشار محافظ شمال سيناء، إلى موافقة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على إنشاء مولدات في منطقة شرق العريش لتغطية احتياجات وتوسعات المنطقة من مطار العريش والميناء البحري وجامعة العريش.

الكهرباء زادت في شمال سيناء بنسبة 8 أضعاف

وأعلن المحافظ، عن أن الكهرباء زادت في شمال سيناء بنسبة 8 أضعاف خلال الفترة الماضية بسبب المشروعات الضخمة التي تم تنفيذها في قطاع الكهرباء بدعم من القيادة السياسية.

ومن جانبه، أكد المهندس سامي عرفه أبو ورده رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء، على حرص الشركة على التعاون مع المحافظة في رفع العناء عن المواطنين بشمال سيناء، وتقديم كل سبل الدعم لهم من أجل تعمير وتنمية سيناء.

واستعرض أبو وردة ما نفذته الشركة من مشروعات في قطاع الكهرباء على أرض شمال سيناء منها إنشاء خطوط جهد متوسط ومنخفض جديدة وإعادة تأهيل كافة شبكات الجهدين بالمحافظة وتوصيل الكهرباء لقري الصيادين وزمامات المآخذ ومحطات المياه والآبار والمدارس والتجمعات التنموية والمشاريع القومية بكافة المحافظة.

الانتهاء من إنشاء موزع رفح الجديد

وأشار أبو وردة، إلى الانتهاء من إنشاء موزع رفح الجديد وتوصيل الكهرباء لكافة المدينة، مؤكدا على أنه يجري الانتهاء من إنشاء وإعادة تأهيل مدينة العريش كامل.

كما تم الانتهاء من إعادة تأهيل عدد كبير من القرى العائدة وإطلاق التيار الكهربائي وجاري الانتهاء من باقي القري حيث تعمل بها عدد سبع مجموعات تحت إشراف قطاع المشروعات وقطاع شمال سيناء.